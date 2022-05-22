Знищили цілу роту з танками: ЗСУ розбили війська РФ у нерівному бою під Горлівкою

ЗСУ знищили танки та цілу роту окупантів під Горлівкою / Коллаж фото УНИАН

Українські військовослужбовці відбили штурм окупантів поблизу Горлівки. Там намагалась прорватись ціла рота солдатів. Про це повідомляє ТСН.

У прориві російським окупантам намагалися допомогти два танки, однак їх також знищили ЗСУ. Ціла рота солдатів так і лишилась на полі бою.

Військовий на псевдо "Паштет" каже, що переломний момент у війні на Донбасі вже відбувся, нині перевага на боці України.

"Наші перемагають. Біля нас розбили колону, зараз літають наші літаки, то я вже впевнений у наших ЗСУ", - сказав військовий.

Як повідомляли у Генштабі, від початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 29 050 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 1285 танків, 3141 бойових броньованих машин, 599 артилерійських систем, 93 ППО та 2194 ворожих автомобілів.

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Нагадаємо, українські воїни з 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили окупантську легкоброньовану техніку та бензовоз. У цьому військовим допомогли космічна розвідка завдяки безпілотнику "Spectator" і гармати 2С7 "Півонія". Російська техніка перетворилась на купу металобрухту.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Національної гвардії України знищили гармату "Півонія", з якої росіяни обстрілювали Сєвєродонецьк та зруйнували міст між обласним центром та Лисичанськом. "Наводчиками" вміло спрацювали російські пропагандисти.

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