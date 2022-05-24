"Дуже невдалий символ": історик пояснив значення "Z" і "O" на російській техніці

Історик пояснив значення " Z "і" O " на російській техніці / скріншот

Російська військова техніка, яка зараз знаходиться на території України, промаркована символами V і Z.

На початку все починалося як звичайне маркування, але згодом їй спробували надати більш глибокий зміст, розповів в чаті на Главреді народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

"Втім, обрана символіка - дуже невдалий вибір, тому що у багатьох вона асоціюється з нацистською. І чим більше Росія намагається вкласти в цю символіку свій ура-патріотичний зміст, тим більше огиду це викликає у світу", - пояснив в'ятрович.

Він нагадав, що наш парламент прийняв рішення про заборону цієї символіки. Так само чинять і інші парламенти у світі.

читайте такожСимволи Z і V на військовій техніці окупантів: що можуть означати знаки найбільшої війни 21 століття в Європі"Переконаний, що після закінчення війни ця символіка буде сприйматися світом як злочинна. Бо важливо не стільки саме зображення, скільки те, що воно означає І до яких дій спонукає. Свого часу і свастика була древнім індійським або арійським символом, що не несли в собі ніякого негативу, але його використання Третім рейхом, нацистами зробило його однозначним символом зла, забороненим законодавством більшості країн світу", - підсумував В'ятрович.

Раніше журналіст Дмитро Гордон вирішив показати, звідки ж з'явилася ідея використання саме цих символів. Обійшлося без сюрпризів. На опублікованих кадрах з радянського фільму, ці букви були на формі фашистів і на будівлях за часів нацистської Німеччини.

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