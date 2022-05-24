УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дуже невдалий символ": історик пояснив значення "Z" і "O" на російській техніці

24 травня 2022, 14:13

Після закінчення війни ця символіка буде сприйматися світом як злочинна, пояснив експерт.

false
Історик пояснив значення " Z "і" O " на російській техніці / скріншот

Російська військова техніка, яка зараз знаходиться на території України, промаркована символами V і Z.

На початку все починалося як звичайне маркування, але згодом їй спробували надати більш глибокий зміст, розповів в чаті на Главреді народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

"Втім, обрана символіка - дуже невдалий вибір, тому що у багатьох вона асоціюється з нацистською. І чим більше Росія намагається вкласти в цю символіку свій ура-патріотичний зміст, тим більше огиду це викликає у світу", - пояснив в'ятрович.

Він нагадав, що наш парламент прийняв рішення про заборону цієї символіки. Так само чинять і інші парламенти у світі.

читайте такожСимволи Z і V на військовій техніці окупантів: що можуть означати знаки найбільшої війни 21 століття в Європі"Переконаний, що після закінчення війни ця символіка буде сприйматися світом як злочинна. Бо важливо не стільки саме зображення, скільки те, що воно означає І до яких дій спонукає. Свого часу і свастика була древнім індійським або арійським символом, що не несли в собі ніякого негативу, але його використання Третім рейхом, нацистами зробило його однозначним символом зла, забороненим законодавством більшості країн світу", - підсумував В'ятрович.

Раніше журналіст Дмитро Гордон вирішив показати, звідки ж з'явилася ідея використання саме цих символів. Обійшлося без сюрпризів. На опублікованих кадрах з радянського фільму, ці букви були на формі фашистів і на будівлях за часів нацистської Німеччини.

Читайте також:

війна в Україні Володимир В'ятрович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:44

Прикмети на 25 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

14:42

Нацгвардієць взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглих

14:39

Росіяни обманом через мобільні ігри змушують українських дітей збирати розвіддані - СБУВідео

14:38

ЗСУ знищили російську техніку на 13 млрд доларів: названі найдорожчі втрати

14:34

Хочуть назвати захоплення Донбасу і Херсонщини "перемогою" : у ГУР розкрили плани нової пропаганди РФВідео

Реклама
14:25

Найсмачніший заливний пиріг з ідеальною начинкою: секретний рецепт за 15 хвилинВідео

14:13

"Дуже невдалий символ": історик пояснив значення "Z" і "O" на російській техніці

14:03

Путіна зроблять цапом-відбувайлом: у ГУР розкрили сценарій держперевороту в РФВідео

13:41

"Просто одні трупи": окупант поскаржився дружині, як їх "кинули" з війною в Україні

13:41

"Вважаю допомогу своїм обов'язком": Галкін у зворушливому відео закликав підтримати біженців з УкраїниВідео

13:33

Ленд-ліз насичує Україну зброєю, Росія вже хоче перемир'я - експертВідео

13:32

Україна повинна бути у Криму вже до кінця року - ГУРВідео

13:26

Європа знову спробує домовитись, або Чим Україні загрожує новий етап війниПогляд

13:24

Уявив себе персонажем з "Володаря кілець": окупант встромив клинок в серце українцюВідео

13:18

Як створити ідеальну спальню: ідеї стильного дизайну

13:10

Легендарний дорожній знак для окупантів піде з молотка: стартова ціна – 50 тис. грн

13:06

Наздогнала карма: російські сапери підірвались на замінованому Азовсталі

13:00

Гороскоп на завтра, 25 травня 2022: Терезам - сумнівні пропозиції, Водоліям - здійснення мрії

12:59

Українці категорично проти територіальних поступок заради завершення війни - опитуванняВідео

12:46

Путін пережив п'ять замахів: хто і коли намагався вбити російського диктатораВідео

Реклама
12:39

Ведучими благодійного телемарафону Save Ukraine — #StopWar стануть Тимур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Марічка Падалко

12:39

Глава ГУР розкрив сценарій завершення війни і назвав терміниВідео

12:39

Військові РФ з крейсера Москва, який знищували ЗСУ, пропонували захисникам Зміїного здатися

12:28

Дрон-камікадзе перервав пікнік окупантів: в пекло відправились два екіпажі росіянВідео

12:00

"Я вбиваю злочинців, а не дітей і людей похилого віку": філіппінський диктатор вилаяв Путіна

11:58

Ховалися від обстрілів: у Маріуполі рашисти знайшли тіла 200 загиблих людейВідео

11:58

Бойовики "ДНР" влаштували бунт: скаржаться на колосальні втрати та біжать з фронтуВідео

11:35

"Декольте до пупа": 52-річна Наомі Кемпбелл пройшлася червоною доріжкою

11:35

Колишнього президента Молдови Додона затримали у справі про корупцію і держзраду

11:32

"Наступ Росії на Донбасі - це нещадна битва": Кулеба закликав прискорити постачання зброїВідео

11:31

Харакірі Росії: як Путін війною в Україні спускає в каналізацію всю РФПогляд

11:10

ЗСУ якісно контролюють територію поблизу Сєвєродонецька - розвідка Британії

10:56

Протягне ще кілька років: у ГУР розкрили страшний діагноз ПутінаВідео

10:31

Бунт в армії РФ: моряки відмовляються йти в бій через аварійний стан кораблівВідео

10:24

"Тільки знайшла себе": на Херсонщині окупанти підло вбили молоду вчительку

10:23

Якщо Захід надасть достатньо зброї, ЗСУ до липня перейдуть до контрнаступу - експертиВідео

10:18

Favbet попри війну продовжує працювати з громадянами РФ та виплачувати їм виграші - ЗМІ

09:59

У РФ заговорили про пошук наступника Путіна через провал війни в Україні - ЗМІВідео

09:50

У Чернігові 9-річна школярка обрізала волосся для допомоги ЗСУВідео

09:31

Загроза ракетних ударів з Білорусі: агресори поставили "Іскандери" за 50 кілометрів від кордонуВідео

Реклама
09:29

Спецслужби, ЗСУ та партизани у Мелітополі вдарили по постачаннях зброї на захоплені території - мер

09:22

"Другий Маріуполь": Арестович розповів про небезпеку, яка нависла над СєвєродонецькомВідео

09:16

П'ять висновків азіатського турне Джо Байдена: чи готуватися Україні до забуттяПогляд

08:59

Британія обговорює з союзниками відряджання військових кораблів у Чорне море - TimesВідео

08:50

"Його роботу запам'ятає історія": головком ЗСУ Залужний став одним з найвпливовіших людей – TIMEВідео

08:31

"Хочу в Україну": на окупованій Херсонщині пенсіонер відшив пропагандистів РФВідео

08:21

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2022: Близнюкам - нова робота, Водоліям - важливі звістки

08:09

Відправили на міни, а потім розстріляли тих, хто вижив: під Миколаєвом знайшли понівечені тіла цивільнихВідео

07:59

Окупанти штурмують Сєвєродонецьк, але навряд чи візьмуть Бахмут – аналітики СШАВідео

07:33

Історія з крейсером Москва може повторитися: Арестович розповів про ракети Harpoon для УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти