УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ вдарили у розташування "кадирівців" на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

25 жовтня 2022, 08:06

Бойовики розміщувалися в будівлі одного з населених пунктів Херсонської області, імовірно в селі Каїри. У Мережі з'явилося відео наслідків удару.

ЗСУ вдарили по базі кадирівців на Херсонщині
ЗСУ вдарили по базі кадирівців на Херсонщині / скріншот

У понеділок, 24 жовтня, Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі "кадирівців" в тимчасово окупованій Херсонській області. Бойовики розміщувалися в будівлі одного з населених пунктів регіону.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін в Telegram зазначив, що, ймовірно, мова йде про село Каїри в Херсонській області.

"Вижили там далеко не всі з них", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, є багато загиблих і поранених.

ЗСУ вдарили по лігву
ЗСУ вдарили по лігву "кадирівців" у Херсонській області / Фото Telegram

У Мережі з'явилося відео наслідків удару. На кадрах видно окупантів, повністю покритих пилом та, имовірно, попелом. У деяких з них йде кров.

ЗСУ вдарили у розташування 'кадирівців' на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули
ЗСУ вдарили у розташування 'кадирівців' на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у своєму Twitter повідомив, що, за попередніми даними, щонайменше 60 "кадирівців" отримали поранення, ще близько 40 загинули.

"Сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по базі, в якій базувалися тіктокери. За попередньою інформацією, у "кадирівців" близько 40 пішли на ДМБ і понад 60 - поранені", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ вдарили у розташування 'кадирівців' на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

У Telegram-каналі Николаевский Ванек опублікували фото нібито ліквідованих після удару "кадирівців".

Фото ліквідованих кадирівців
Фото ліквідованих кадирівців / t.me/vanek_nikolaev

Як повідомляв Главред, кадировці публічно ґвалтують росіян, які не хочуть воювати і намагаються втекти з поля бою через успішний контрнаступ ЗСУ.

Раніше жінки з "ДНР" просили у бойовика Пушиліна допомоги, бо кадирівці ґвалтують їхніх чоловіків. Чеченці зґвалтували щонайменше двох військових "народної міліції ДНР", які раніше працювали в "міській адміністрації".

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ кадыровцы Херсонська область новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:35

Застрелили через двері: з'явилися деталі страти окупантами РФ відомого диригента в Херсоні

08:27

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну

08:06

ЗСУ вдарили у розташування "кадирівців" на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

07:57

Вбивці українців: імена навідників ракет РФ на будинки та цивільні об'єктиВідео

07:11

В Україні підірвався на міні окупант-сапер, який раніше "відзначився" в Чечні, Югославії та Сирії

Реклама
06:34

Пригожин створює структуру, яка може загрожувати владі Путіна - ISW

06:23

Столицю Росії можуть перенести в Нижній Новгород або ЄкатеринбургПогляд

05:36

Путін підписав собі і Росії смертний вирок: астролог назвав дату початку кінця

05:20

Аджика, від якої слинки потечуть: найпростіший рецепт неймовірної закускиВідео

05:07

Як найкраще заряджати смартфон, щоб продовжити термін служби акумулятора

04:15

"Неслухняні фото в ліжку": Кайлі Дженнер показалася в шаленому корсеті без ліфчика

03:56

Чи вигідно Заходу, щоби Путін вдарив ядерною зброєю по Україні - відповідь експертаВідео

03:40

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

03:20

Смачніше Олів'є в 10 разів: бомбічний салат на Новий рік 2023 - легкий рецептВідео

03:10

Навіщо вороги оголосили в Херсоні евакуацію жителів: пояснення експерта

02:40

"Потоп" з аномалією: українців ошелешили несподіваним прогнозом і назвали датиВідео

02:07

Вікторія Бекхем задерла ногу в латексному костюмі кішки зі змійкою на причинному місціВідео

01:35

Низький рівень життя призводить до агресії: Пономарьов пояснив, якою має стати РосіяВідео

00:51

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

24 жовтня, понеділок
23:59

Зима стане найскладнішою в історії України - ЗеленськийВідео

Реклама
23:45

Червоний манікюр невимовної краси: 8 дивовижних варіантів на осінь 2022

23:36

"Зірвали операцію на зльоті": Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу"Відео

23:10

"Чекайте": Медведєв натягнув чорний плащ і почав погрожувати УкраїніВідео

22:36

Україна ламає другу армію світу: Зеленський розповів, як Росія зазнала краху і стала прохачемВідео

22:01

Кароль показала рідкісні фото з дорослим сином

21:59

"Будить в мені спрагу": 43-річна Пінк в бікіні розпливлася під мексиканським сонцем

21:58

Хотіли скувати війська РФ, але завдали міцного удару: Сирський про операцію ЗСУ на Харківщині

21:56

Не бачать жодних ознак: у США не вірять, що Росія планує застосувати ядерну зброю в УкраїніВідео

21:55

Ціни стануть захмарними: в Україні може зникнути популярний вид борошнаВідео

21:30

"Топити українських дітей": у чому прорахувався пропагандист КрасовськийПогляд

21:09

"Одне здивування": Симоньян шокувала відповіддю на заклик "вбивати і топити" українських дітейВідео

20:57

Зірка Білявки в законі показала рідкісне фото сина-двійника

20:56

"Гетьман пробиває дно": у Мережі розлютилися на привітання Порошенка Сі Цзіньпіна з переобранням

20:34

На Україну чекає найгірша зима в історії: у Нафтогазі прогнозують перебої зі світлом та опаленнямВідео

20:17

У Зеленського жорстко проїхалися по Росії і назвали єдиний спосіб покінчити з шантажемВідео

20:10

Прикмети на 26 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб не привернути неприємностіВідео

20:07

"Просто абсурд": Столтенберг розніс заяви РФ про підготовку Україною "брудної бомби"Відео

19:55

Увірветься потепління: синоптики назвали дату останнього теплого дня в Україні

19:54

"Ох, мадам Саркозі!": Карла Бруні в крихітних трусиках похвалилася фігурою на пляжі

19:44

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині, війська РФ готуються до втечі - перехоплення ГУРВідео

Реклама
19:38

Марк Фейгін. Вісім місяців війниВідеоблоги

19:26

Їм обертаються вслід: 4 знаки зодіаку, які завжди на стилі

19:22

У Генштабі розповіли, які населені пункти ЗСУ звільнили на ДонбасіВідео

19:00

Зеленський звернувся до Ізраїлю: закликав зробити вибір між Києвом і Москвою та надати Україні ППОВідео

18:44

"Запаси скорочуються": Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по УкраїніВідео

18:29

Не пощастило, не зрослося: 5 жіночих імен, які приносять нещастя

18:10

Конкурент Волочкової: путініст Пєвцов розтягнувся в кострубатому шпагаті

17:56

Під загрозою Київ, Львів і Польща: окупанти показали карту радіуса ураження "брудної бомби"Відео

17:52

Військам Путіна загрожує неминуча поразка у Херсоні - колишній головком армії БританіїВідео

17:51

"Понаїхали, б...": співачка Наргіз обматюкала КіркороваВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти