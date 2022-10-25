ЗСУ вдарили у розташування 'кадирівців' на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

Бойовики розміщувалися в будівлі одного з населених пунктів Херсонської області, імовірно в селі Каїри. У Мережі з'явилося відео наслідків удару.
У понеділок, 24 жовтня, Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі "кадирівців" в тимчасово окупованій Херсонській області. Бойовики розміщувалися в будівлі одного з населених пунктів регіону.
Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін в Telegram зазначив, що, ймовірно, мова йде про село Каїри в Херсонській області.
"Вижили там далеко не всі з них", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, є багато загиблих і поранених.
У Мережі з'явилося відео наслідків удару. На кадрах видно окупантів, повністю покритих пилом та, имовірно, попелом. У деяких з них йде кров.
Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у своєму Twitter повідомив, що, за попередніми даними, щонайменше 60 "кадирівців" отримали поранення, ще близько 40 загинули.
"Сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по базі, в якій базувалися тіктокери. За попередньою інформацією, у "кадирівців" близько 40 пішли на ДМБ і понад 60 - поранені", – йдеться у повідомленні.
У Telegram-каналі Николаевский Ванек опублікували фото нібито ліквідованих після удару "кадирівців".
Як повідомляв Главред, кадировці публічно ґвалтують росіян, які не хочуть воювати і намагаються втекти з поля бою через успішний контрнаступ ЗСУ.
Раніше жінки з "ДНР" просили у бойовика Пушиліна допомоги, бо кадирівці ґвалтують їхніх чоловіків. Чеченці зґвалтували щонайменше двох військових "народної міліції ДНР", які раніше працювали в "міській адміністрації".
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