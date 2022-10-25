ЗСУ вдарили у розташування 'кадирівців' на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

ЗСУ вдарили по базі кадирівців на Херсонщині / скріншот

У понеділок, 24 жовтня, Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі "кадирівців" в тимчасово окупованій Херсонській області. Бойовики розміщувалися в будівлі одного з населених пунктів регіону.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін в Telegram зазначив, що, ймовірно, мова йде про село Каїри в Херсонській області.

"Вижили там далеко не всі з них", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, є багато загиблих і поранених.

ЗСУ вдарили по лігву "кадирівців" у Херсонській області / Фото Telegram

У Мережі з'явилося відео наслідків удару. На кадрах видно окупантів, повністю покритих пилом та, имовірно, попелом. У деяких з них йде кров.

Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у своєму Twitter повідомив, що, за попередніми даними, щонайменше 60 "кадирівців" отримали поранення, ще близько 40 загинули.

"Сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по базі, в якій базувалися тіктокери. За попередньою інформацією, у "кадирівців" близько 40 пішли на ДМБ і понад 60 - поранені", – йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі Николаевский Ванек опублікували фото нібито ліквідованих після удару "кадирівців".

Фото ліквідованих кадирівців / t.me/vanek_nikolaev

Як повідомляв Главред, кадировці публічно ґвалтують росіян, які не хочуть воювати і намагаються втекти з поля бою через успішний контрнаступ ЗСУ.

Раніше жінки з "ДНР" просили у бойовика Пушиліна допомоги, бо кадирівці ґвалтують їхніх чоловіків. Чеченці зґвалтували щонайменше двох військових "народної міліції ДНР", які раніше працювали в "міській адміністрації".

Інші новини: