Скоро кадирівці почнуть вбивати росіян: Данілов упевнений, що в РФ незабаром буде розкол

Данілов упевнений, що скоро кадирівці почнуть вбивати росіян / Коллаж УНИАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що зовсім скоро у військовому керівництві Російської Федерації буде розкол. Про це Данілов заявив в інтерв'ю "НВ".

За його словами, наразі на території Росії діє щонайменше чотири умовні армії. Окрім армії Кадирова, в РФ ще є Росгвардія, найманці приватних військових компаній, а також армія міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Всі вони непідконтрольні одна одній, тому зовсім скоро між ними можуть статися суперечки.

"На Росії відбувається доволі непроста ситуація. Там на сьогодні вже з’являється щонайменше чотири армії. Як вони будуть між собою комунікувати, як будуть брати участь у тих чи інших речах, поки що складно сказати", - сказав Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що в недалекому майбутньому армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

"Я вже неодноразово наголошував: коли армія Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації - це тільки питання часу", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Росії тільки президент Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу підтримують продовження повномасштабного військового вторгнення на територію України. Всередині російського військово-політичного керівництва з'явилися проблеми, всі інші виступають проти продовження так званої спецоперації.

Раніше керівник Центру дослідження Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що чеченський диктатор Рамзан Кадиров та куратор ПВК "Вагнера" (він же "кухар Путіна") Євген Пригожин як критикували, так і будуть критикувати російську окупаційну армію ‒ заради власної вигоди.

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