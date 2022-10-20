ЗСУ ліквідували відомого кадирівця, який прославився своїми звірствами у Чечні/ Reuters, Генштаб ЗСУ

В Україні "денацифікували" кадирівця Аслудді Мурадова, який уже раніше був відомий своїми звірствами.

Загарбник був важко поранений у ноги. Після поранення вижити йому не вдалося. Про його загибель повідомив у Twitter український блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Український офіцер зазначив, що "один із відомих головорізів КадироваДон демобілізувався, хоча не тільки він один".

На оприлюднених офіцером ЗСУ кадрах видно, що окупант має дуже сильне поранення ніг і фактично стікає кров’ю. Проте його "товариш по зброї", який і зняв відео, не спішить надавати йому допомогу, а просто оцінює важкість ситуації і йде геть.

У коментарях до публікації Штефана на уточнююче запитання підписників, чи окупант таки помер, офіцер відповідає, що так.

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Відомо, що загиблий окупант ще з 2000-х років прославився своєю жорстокістю. Він ще тоді займався тортурами і вбивствами всіх, хто стояв на шляху Кадирова і Путіна.

Telegram Штірліц

Telegram Штірліц

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували ще одного високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова. Окупант був випускником Казанського танкового училища і вирушив воювати проти України, за що і поплатився головою.

Нагадаємо, на війні в Україні був "демілітарізований" мобілізований окупант з Уралу – 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Каменська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.

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