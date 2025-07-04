Трамп може передумати: Мелоні пояснила, чи відмовилися США від України

Мелоні повідомила, що особисто говорила з президентом США Дональдом Трампом.

https://glavred.net/politics/tramp-mozhet-peredumat-meloni-obyasnila-otkazalis-li-ssha-ot-ukrainy-10678841.html Посилання скопійоване

Мелоні пояснила, чи відмовилися США від України / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чи припинили США військову підтримку України

Про що Мелоні говорила з Трампом

Вашингтон не відмовився від підтримки Києва, а скасував окремі категорії допомоги.

З такою заявою виступила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні 4 липня, пише ANSA.

відео дня

США не припинили постачання зброї та підтримку України, вони переглянули рішення про постачання певних компонентів, що "є важливим фактом, але сильно відрізняється від повної відмови", вважає глава італійського уряду.

Мелоні повідомила, що особисто говорила з президентом США Дональдом Трампом, обговорювала з ним Україну і торгові мита, і "сподівається на позитивні зрушення в цьому питанні".

За інформацією Reuters, Трамп і зовсім може відновити постачання ракет Patriot Україні.

Після "дуже хорошої" розмови із Зеленським президент США готовий переглянути рішення про припинення поставок. Йдеться про десятки ракет, вкрай необхідних для захисту від російських атак.

За даними джерел агентства, Трамп налаштований позитивно і відкритий до подальшої підтримки України у сфері ППО.

допомога США, інфографіка / Інфографіка Главред

США призупинили військові поставки Україні - що про це відомо

Як повідомляв Главред, раніше журналісти Politico з посиланням на власні джерела написали, що Штати тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї Україні.

Пізніше в адміністрації Трампа підтвердили припинення військових поставок Києву.

Згідно з даними CBS News, Міноборони США проводить аудит поставок озброєнь усім країнам, не тільки Україні. У Штатах хочуть переконатися, що зброя постачалася виходячи з пріоритетів Вашингтона.

У Пентагоні заявили, що мають намір запропонувати Трампу шляхи для подальшої військової допомоги Україні.

Зеленський і Трамп терміново зателефонують на тлі паузи в допомозі США, дізналися в Politico. Журналісти Bloomberg також підтвердили, що лідери обговорять військові поставки Україні і назвали дату дзвінка - 4 липня. Пізніше Трамп підтвердив, що 4 липня поговорить із Зеленським.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред