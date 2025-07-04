Остання стадія: Раміна Есхакзай поділилася особистою трагедією

Телеведуча поділилася тим, що трапилося з її собачкою.

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Раміна Есхакзай розповіла про хворобу / колаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Коротко:

Що трапилося із песиком Раміни

Про яке захворювання йдеться

Українська відома ведуча Раміна Есхакзай розповіла про те, як проходить лікування її маленького песика.

На своїй сторінці в Telegram, телеведуча написала, що у її собаки діагностували серйозну серцеву недостатність.

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"Сьогодні були у кардіолога. У Моні серцева недостатність. Всього їх 4 стадії. Зараз у неї 4 плюс. Остання стадія - коли легені наповнюються рідиною, собака не може дихати і помирає. Спека й обстріли дуже негативно впливають на його стан", - розповідає вона.

Раміна поділилася своєю драмою/ Instagram raminalalala

Маміна також додає, чиї всі інші аналізи у собаки - супер. "Порадуйте мене. Розкажіть, скільки прожили ваші тварини після встановлення діагнозу", - звернулася вона до своїх підписників.

У Раміни хворіє песик / Фото Телеграм Раміни

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Хто така Раміна Есхакзай? Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв'юерка, блогерка. Брала участь у телепроєктах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходят слухи"). Знімалася в кліпах гуртів Антитіла і співака Віталія Козловського.

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