Остання стадія: Раміна Есхакзай поділилася особистою трагедією

Коротко:
- Що трапилося із песиком Раміни
- Про яке захворювання йдеться
Українська відома ведуча Раміна Есхакзай розповіла про те, як проходить лікування її маленького песика.
На своїй сторінці в Telegram, телеведуча написала, що у її собаки діагностували серйозну серцеву недостатність.
"Сьогодні були у кардіолога. У Моні серцева недостатність. Всього їх 4 стадії. Зараз у неї 4 плюс. Остання стадія - коли легені наповнюються рідиною, собака не може дихати і помирає. Спека й обстріли дуже негативно впливають на його стан", - розповідає вона.
Маміна також додає, чиї всі інші аналізи у собаки - супер. "Порадуйте мене. Розкажіть, скільки прожили ваші тварини після встановлення діагнозу", - звернулася вона до своїх підписників.
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Раніше Главред написав, що відома українська блогерка Раміна Есхакзай розповіла, як змінилася після поїздок на фронт і як переживає втрату друзів.
Також відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала найбільш "зашкварну" українську зірку, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.
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Хто така Раміна Есхакзай?
Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв'юерка, блогерка. Брала участь у телепроєктах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходят слухи"). Знімалася в кліпах гуртів Антитіла і співака Віталія Козловського.
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