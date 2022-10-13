"Не втримаємо фронт": ЗСУ зайшли у фланг, кадирівці ганебно втекли з поля бою

Кадирівці ганебно втекли від ЗСУ / скріншот

В результаті вдалого маневру і атаки бійці Збройних сил України змусили кадировських бойовиків втекти з одного з опорних пунктів на полі бою.

Відповідні кадри опубліковано в Мережі. Ймовірно, зйомки вів один з кадировських найманців. Не виключено, що він був учасником загороджувальних загонів, що стримують безладну втечу окупантів.

Зафіксовано обстріл позицій рашистів. Потім в кадр потрапили відступаючі терористи РФ, які тягли поранених.

Потім з окопів побігли всі окупанти, а на крики чеченських терористів вони відповіли, що не можуть утримати фронт і тому біжать з поля бою. Після чого кадирівці зібрали зброю і також втекли від бійців ЗСУ.

/ Скріншот

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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