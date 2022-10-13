"Не втримаємо фронт": ЗСУ зайшли у фланг, кадирівці ганебно втекли з поля бою

Кадирівці були учасниками загороджувальних загонів, що стримували безладну втечу окупантів.
В результаті вдалого маневру і атаки бійці Збройних сил України змусили кадировських бойовиків втекти з одного з опорних пунктів на полі бою.
Відповідні кадри опубліковано в Мережі. Ймовірно, зйомки вів один з кадировських найманців. Не виключено, що він був учасником загороджувальних загонів, що стримують безладну втечу окупантів.
Зафіксовано обстріл позицій рашистів. Потім в кадр потрапили відступаючі терористи РФ, які тягли поранених.
Потім з окопів побігли всі окупанти, а на крики чеченських терористів вони відповіли, що не можуть утримати фронт і тому біжать з поля бою. Після чого кадирівці зібрали зброю і також втекли від бійців ЗСУ.
Наступ ЗСУ
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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