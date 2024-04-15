ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі

Тактична ситуація на сході досить динамічна, розповів Олег Калашніков.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Сили оборони тримають оборону в районі Часового Яру Донецької області, розповів начальник пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Не можна сказати, що тільки ворог намагається штурмувати. Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають деякі оборонні рубежі росіян і вогневі точки. Тобто тактична ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється", - наголосив він у коментарі Еспресо.

Український офіцер зауважив, що ворог намагається штурмувати оборонні рубежі ЗСУ, намагаючись максимально використати свою перевагу в повітрі. При цьому помітно збільшилася кількість російських КАБів.

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"Противник намагається максимально використати свою перевагу в повітрі. Досить щільно і на постійній основі працює артилерія РФ, як ствольна, так і РСЗВ. Зараз росіяни намагаються тиснути на нас де завгодно. Вони шукають слабинку, намагаються продавлювати нас, застосовуючи безпосередньо як піхотні підрозділи, так і механізовану складову. Ворог застосовує як важку бронетехніку, так і броньовані машини. Однак Сили оборони тримаються", - додав Калашніков.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня. Російське військове командування вважає, що дефіцит боєприпасів в Україні дасть змогу російським військам захопити Часів Яр швидше, ніж Авдіївку і Бахмут.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута. За його словами, українські військові зривають ці плани противника.

Як заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, після захоплення російськими окупантами Авдіївки напрямок на Часів Яр став пріоритетним для ворога.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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