УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі

Олексій Тесля
15 квітня 2024, 20:58оновлено 15 квітня, 22:00
Тактична ситуація на сході досить динамічна, розповів Олег Калашніков.
ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі
ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Сили оборони тримають оборону в районі Часового Яру Донецької області, розповів начальник пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Не можна сказати, що тільки ворог намагається штурмувати. Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають деякі оборонні рубежі росіян і вогневі точки. Тобто тактична ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється", - наголосив він у коментарі Еспресо.

Український офіцер зауважив, що ворог намагається штурмувати оборонні рубежі ЗСУ, намагаючись максимально використати свою перевагу в повітрі. При цьому помітно збільшилася кількість російських КАБів.

відео дня

"Противник намагається максимально використати свою перевагу в повітрі. Досить щільно і на постійній основі працює артилерія РФ, як ствольна, так і РСЗВ. Зараз росіяни намагаються тиснути на нас де завгодно. Вони шукають слабинку, намагаються продавлювати нас, застосовуючи безпосередньо як піхотні підрозділи, так і механізовану складову. Ворог застосовує як важку бронетехніку, так і броньовані машини. Однак Сили оборони тримаються", - додав Калашніков.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня. Російське військове командування вважає, що дефіцит боєприпасів в Україні дасть змогу російським військам захопити Часів Яр швидше, ніж Авдіївку і Бахмут.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута. За його словами, українські військові зривають ці плани противника.

Як заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, після захоплення російськими окупантами Авдіївки напрямок на Часів Яр став пріоритетним для ворога.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Часів Яр війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про новий наступ РФ

Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про новий наступ РФ

21:49 Україна
ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі

ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі

20:58 Україна
Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

20:25 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Це нестерпно : путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії 19817

"Це нестерпно": путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії

Гороскоп на завтра 16 квітня: Скорпіонам - час розслабитись, Ракам - недорозуміння 10168

Гороскоп на завтра 16 квітня: Скорпіонам - час розслабитись, Ракам - недорозуміння

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв 8035

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося 6377

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося

Останні новини

21:55

Роман Цимбалюк. Симоньян побачила майбутнє Путіна і жахнулася Відеоблоги

21:49

Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про новий наступ РФ

21:43

Знайти помилки на картинці за 12 секунд зможуть лише люди з високим IQ: складна загадка

21:10

Чому літаки США та Британії збивають іранські "Шахеди", а у нас ні?Погляд

20:58

ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі

РФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло ПритулаРФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло Притула
20:50

Дівчина загуляла у "Клубі 27": рецензія на фільм "Емі Вайнгауз: back to black"

20:40

Нова пасія ексчоловіка Лорак уперше зізналася, звідки бере гроші

20:25

Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

19:40

Два надважливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

Реклама
19:14

Буде "катастрофічно важко": Буданов назвав терміни масштабного наступу РФ

19:10

Чим росіяни стирають з лиця землі українські містаПогляд

19:01

Нова армія може з'явитися на фронті за 2 тижні: полковник - про наступ на Харків

18:56

Не прислухалась до США: Україна подвоїла удари по НПЗ Росії - WP

18:28

Британія ніколи не конфіскує активи Росії: в Politico розкрили справжні причини

18:13

ЗСУ зможуть бити за лінію фронту: Норвегія передасть Україні оновлені F-16

18:05

"Моя дорога і кохана": Віктор Ющенко вразив зверненням до своєї доньки

17:41

Атака Ірану на Ізраїль: як конфлікт вплине на ситуацію в Україні

17:25

Таке й пити не захочеться: із чого насправді роблять розчинну каву

17:24

"Мінус поверх": ЗСУ влупили ракетами по командному пункту з російськими офіцерами

17:19

"У нас свої інтереси": Київ жорстко відповів США щодо атак по НПЗ Росії

Реклама
17:17

РФ запустила ракети по Кропивницькому: пролунали потужні вибухи

17:04

Що не можна приносити в дім, щоб не було нещастя - прикмети 16 квітня

17:01

Урожай порадує: як правильно поливати полуницю

16:53

Психованний Лепс вибив телефон у дівчини на концертіВідео

16:49

Навіщо французи вмочують круасан у каву, хоч робити цього не можнаВідео

16:46

"Відбулася від матері": як Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з ювілеєм

16:31

Для чого потрібні дірки біля підошви кросівок: чоловік розкрив геніальне призначення

16:16

Росіян підірвали далекобійними ракетами: деталі удару по центру армії РФ у "ЛНР"

16:14

Чому айфон швидко розряджається: п'ять причин, які легко усунути

15:44

Як відбілити пожовклу підошву: копійчані засоби, які врятують взуттяВідео

15:42

Зливи із грозами та градом: центральні області України опиняться під атакою негоди

15:36

У Британії виправдалися, чому не допомагають збивати "Шахеди" в Україні, як в Ізраїлі

15:16

Бунт проти Путіна: в РНБО назвали ймовірний сценарій і терміни перевороту у РФ

14:43

Кохана, з твоїм днем: Галкін показав Пугачову зблизька і привітав її з днем народження

14:42

Шон Пенн зізнався, що готовий вдарити Путіна під час зустрічі

14:35

Дуда видав серйозну заяву про війну та заговорив про можливі переговори із РФ

14:08

Мурахи триматимуться подалі від дому: чоловік розповів, як позбутися комах

13:25

Чим очистити дно сковорідки і каструлі - товстий шар нагару відвалиться на очахВідео

13:23

Макрон хоче перемир'я у світі та Україні на час Олімпіади: до чого тут Китай

13:21

Аллі Пугачовій - 75: що Примадонна говорить про війну в Україні та росіян

Реклама
13:00

У Бердянську "розцвіла бавовна": стовпи диму і гуркіт вибухів по всьому місту

12:42

Полуниця буде свіжою весь тиждень: геніальний спосіб зберігання ягід

12:30

РФ хоче розширити лінію фронту: у Генштабі Естонії розкрили нову тактику окупантів

12:30

"РФ скрізь робить сіру зону": експерт спрогнозував, до чого готуватися харків'янам

12:26

Полковник СБУ пояснив, чому Путін в обстрілі Харкова повторює помилку Гітлера

11:58

Макс Барських потрапив в епіцентр масованої атаки на Ізраїль - що з артистом

11:42

Сяятиме, як з магазину: як почистити срібло в домашніх умовахВідео

11:35

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомоФотоВідео

11:30

"Давайте в оренду": Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

11:24

Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 17-річною донькою, яка з нею не живе

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти