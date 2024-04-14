Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня: Сирський розповів про хід боїв

Росіяни змогли прорватись до мікрорайону "Новий", однак були знищені внаслідок ударів дронів-камікадзе та артилерії Сил оборони, повідомив Сирський.

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Російське воєнне керівництво поставило задачу взяти Часів Яр до 9 травня / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap, telegram Олександр Сирський

Російські війська концентрують зусилля для прориву оборони на заході від Бахмута, виході до каналу Сіверський Донець-Донбас ті захопленні міста Часів Яр. Ціллю ворога є створення умов наступу до Краматорської агломерації. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, відвага українських військових, які вгризаються у землю, щоб стримувати постійні наступи ворога, перешкоджає реалізації планів противника. Незважаючи на чисельну перевагу і різноманітні мотиваційні фактори, включаючи розстріли, деякі групи ворожої піхоти прорвались до мікрорайону "Новий", проте їх було знищено внаслідок ударів камікадзе-дронів та артилерійського вогню.

"Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня", - зазначив Сирський. відео дня

Головнокомандувач ЗСУ додає, що для ефективної реакції на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були проведені заходи для суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби.

"Головний висновок з дводенної роботи на фронті - необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника", - написав Сирський.

Крім того, він розповів про продовження стратегії впроваджування організаційних заходів з удосконалення управління, уникнення дублювання та перерозподілу вивільнених ресурсів для забезпечення бойових частин та підрозділів.

"Головна задача цих заходів ‐ нарощування боєздатності наших військ, збереження життя наших воїнів, зриву планів ворога, забезпечення підготовки резервів", - резюмував він.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Бахмутському напрямку, особливо в районі міста Часів Яр, залишається напруженою. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

Військовий аналітик Денис Попович проаналізував потенційну загрозу та можливі наслідки окупації росіянами Часового Яру на Донеччині і вказав на три фактори, які сприятимуть захисту міста від окупантів.

Офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков повідомив про активні наступальні операції росіян на Бахмутському напрямку з використанням механізованих підрозділів.

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