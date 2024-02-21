Важливо утримати фронт у 2024-му: у ФРН зробили прогноз про терміни перемоги України

Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, проте ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року при необхідному рівні військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Про це заявив керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер.
Як повідомляє Hasepost, він оцінив ситуацію у війні як критичну.
"Дуже важливо, щоб українській армії вдалося утримати лінію фронту в цьому році", - вважає депутат.
На його думку, наступ України цього року малоймовірний.
"Я не бачу, щоб Україна могла почати наступ цього року. Для цього не вистачає ресурсів, зокрема боєприпасів і підтримки з боку США", - сказав політик.
Також він додав, що якщо "виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі збільшиться", до 2025 року Україна зможе виграти війну проти РФ. Проте це буде можливо лише у тому випадку, якщо російським окупантам не вдасться добитися нових захоплень територій найближчими місяцями.
Війна Росії проти України
У Пентагоні назвали сценарій, якщо не буде допомоги США - представник відомства Сабріна Сінгх сказала, що в разі відсутності рішення Конгресу щодо продовження підтримки України, Києву доведеться вирішувати, за які міста і населені пункти потрібно боротися виходячи з наявних ресурсів.
Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав дві умови і терміни контрнаступу ЗСУ. За його словами, контрнаступальна операція буде можлива в 2025 році, якщо вдасться відновити свої сили і виснажити російських окупантів.
Війська РФ намагаються відбити у ЗСУ Роботине, вважають у розвідці Міністерства оборони Великобританії. Британські аналітики фіксують посилення російських окупантів на Токмацькому напрямку та відновлення їхньої боєздатності.
Інші новини:
- Заміна Сирського на Залужного: у Держдепі назвали сценарій для України
- Майбутнє України без допомоги США: у Bloomberg описали несподіваний сценарій подій
- Politico розкрило нинішній план США щодо України: є лише сценарій "А"