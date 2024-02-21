Важливо утримати фронт у 2024-му: у ФРН зробили прогноз про терміни перемоги України

Сили оборони України навряд чи будуть наступати у поточному році, оскільки для цього не вистачає потрібних ресурсів, вважає німецький депутат Антон Хофрайтер.

https://glavred.net/world/vazhno-uderzhat-front-v-2024-m-v-germanii-sdelali-prognoz-o-srokah-pobedy-ukrainy-10543706.html Посилання скопійоване

Україні цього року потрібно утримати лінію фронту - депутат Бундестагу / Колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, проте ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року при необхідному рівні військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Про це заявив керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер.

Як повідомляє Hasepost, він оцінив ситуацію у війні як критичну.

"Дуже важливо, щоб українській армії вдалося утримати лінію фронту в цьому році", - вважає депутат.

відео дня

На його думку, наступ України цього року малоймовірний.

"Я не бачу, щоб Україна могла почати наступ цього року. Для цього не вистачає ресурсів, зокрема боєприпасів і підтримки з боку США", - сказав політик.

Також він додав, що якщо "виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі збільшиться", до 2025 року Україна зможе виграти війну проти РФ. Проте це буде можливо лише у тому випадку, якщо російським окупантам не вдасться добитися нових захоплень територій найближчими місяцями.

Війна Росії проти України

У Пентагоні назвали сценарій, якщо не буде допомоги США - представник відомства Сабріна Сінгх сказала, що в разі відсутності рішення Конгресу щодо продовження підтримки України, Києву доведеться вирішувати, за які міста і населені пункти потрібно боротися виходячи з наявних ресурсів.

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав дві умови і терміни контрнаступу ЗСУ. За його словами, контрнаступальна операція буде можлива в 2025 році, якщо вдасться відновити свої сили і виснажити російських окупантів.

Війська РФ намагаються відбити у ЗСУ Роботине, вважають у розвідці Міністерства оборони Великобританії. Британські аналітики фіксують посилення російських окупантів на Токмацькому напрямку та відновлення їхньої боєздатності.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.