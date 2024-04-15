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РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня: в ISW оцінили амбіції окупантів

Анна Ярославська
15 квітня 2024, 06:46
Російське військове командування вважає, що дефіцит боєприпасів в Україні дасть змогу російським військам захопити Часів Яр швидше, ніж Авдіївку і Бахмут.
Часів Яр
Окупант хочуть захопити Часів Яр за кілька тижнів / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище військове керівництво Росії поставило завдання своїй окупаційній армії захопити Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що армія РФ не зможе виконати це завдання, проте зайти в східний район в окупантів вийде. При цьому нестача артилерії та засобів ППО у ЗСУ дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.

Аналітики ISW у своєму звіті зазначають, що мета російського військового командування захопити Часів Яр лише за три з половиною тижні вказує на те, що воно, імовірно, оцінює, що російські війська зможуть захопити місто швидшими темпами наступальних операцій, ніж зусилля із захоплення Бахмута в травні 2023 року або Авдіївки в лютому 2024 року.

Ймовірно, російське військове командування вважає, що дефіцит боєприпасів в Україні дасть змогу російським військам захопити Часів Яр за кілька тижнів. Російські військові мають намір скористатися значною нестачею української артилерії та засобів ППО, які мають вирішальне значення для української оборони і які не обмежували оборону Бахмута або Авдіївки тією мірою, якою вони обмежують зараз.

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Водночас, зазначають в ISW, російське командування регулярно висуває нереалістичні цілі для просування, і російський військовий блогер висловив сподівання, що російські війська зможуть просто увійти в Новий мікрорайон на південному сході Часова Яру до 9 травня.

"Російське військове командування буде продовжувати наступальні дії на Часів Яр до їхньої кульмінації. Але росіяни можуть просуватися швидше, ніж у попередніх операціях, враховуючи нинішню нестачу артилерії та засобів ППО в Україні", - резюмували експерти ISW.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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Президент України Володимир Зеленський заявив 14 квітня, що ситуація на Донецькому напрямку фронту ускладнюється.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута. За його словами, українські військові зривають ці плани противника.

Як заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, після захоплення російськими окупантами Авдіївки напрямок на Часів Яр став пріоритетним для ворога.

"Він для них дуже важливий з точки зору просування на Костянтинівку, а далі - у бік Слов'янська і Краматорська. Їм дуже важливо цей напрямок зафіксувати, тому вони йдуть туди", - вважає він.

Водночас експерт не виключив, що є ще один потенційно гарячий напрямок. Це Вугледар, і найближчим часом бої там посиляться.

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