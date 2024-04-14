Передача нового комплексу ЗРК Patriot Україні: у ЗСУ назвали ймовірні терміни

Новий ЗРК може істотно зміцнити повітряний простір України, каже Ілля Євлаш.

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ЗСУ отримають новий комплекс Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Ймовірні терміни передачі Україні нової системи ЗРК Patriot від Німеччини прокоментував представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

В ефірі інформаційного телемарафону він зазначив, що цей процес охоплює фізичну поставку комплексу в Україну, доставку пускових установок і пункту управління.

"Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час. Я не хотів би говорити, скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію і може використати. Однак можу запевнити, що це відбудеться якомога швидше", - сказав представник ЗС.

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За його словами, новий зенітно-ракетний комплекс зможе суттєво зміцнити повітряний простір України та захистити людей від повітряних атак ворога.

"Звичайно, це стане великим посиленням. Навіть одна установка зіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору країни", - додав Євлаш.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Посилення ППО України

Раніше повідомлялося, що Берлін передасть Києву ще одну батарею ППО. Німеччина поставить Україні третю систему ППО ЗРК Patriot, заявили у федеральному міністерство оборони. Зазначається, що наразі Бундесвер надав Україні дві вогневі частини ЗРК Patriot, а постачання ще однієї системи стане можливим за рахунок повернень із планового ремонту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна веде переговори про 2 батареї Patriot і одну Samp-T. Якби зараз країни, які мають ці системи, були б готові їх передати, то питання їхнього отримання зайняло б лише тижні, каже глава МЗС.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зазначив, що Україна поки що не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

/ Главред

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