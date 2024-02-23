"Ми не будемо просто стояти": Зеленский анонсував новий контрнаступ

Оборона - це завдання України номер один. Але просто стояти на місці ЗСУ не будуть, сказав президент.

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Володимир Зеленський заявив, що Україна готуватиме новий контрнаступ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, СтратКом ЗСУ, скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. Про це він заявив в інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру, яке транслював телеканал Fox News.

За словами глави держави, в протистоянні з такою країною як Росія, навіть оборона – це велике завдання і виклик.

"Оборонятися - завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі - ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист Сходу, де у них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливий", - сказав президент.

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"І, звичайно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звичайно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей", - зазначив Зеленський.

Також він прокоментував контрнаступ ЗСУ 2023-го року. Президент підкреслив, що потрібно думати і про життя бійців, тому що швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втратить все.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України у 2025 році проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і утримає оборону в 2024-му. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Колишній заступник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що українські військові можуть піти у великий контрнаступ. Статися це може вже в цьому році.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, проте ЗСУ здатні будуть виграти війну в 2025 році за умови необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

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