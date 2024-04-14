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"Ситуація напружена": Умеров назвав напрямок нового штурму РФ на сході

Олексій Тесля
14 квітня 2024, 21:05
Незважаючи на чисельну перевагу противника, українські війська ефективно зривають плани ворога, розповів глава Міноборони.
Українські військові, Рустем Умеров
Рустем Умеров розповів про ситуацію на фронті / 53 окрема механізована бригада, УНІАН

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута, заявив міністр оборони України Рустем Умеров.

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, українські військові зривають ці плани противника.

"Відвідав бойові підрозділи у Східному напрямку. Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій сил оборони, зосередившись для прориву на захід від Бахмута", - наголосив глава Міноборони.

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За його словами, незважаючи на чисельну перевагу противника, українські війська ефективно зривають плани ворога, використовуючи сучасні технологічні системи, поки супротивник намагається отримати перевагу живою силою.

Умеров також зазначив, що нагородив військовослужбовців, які відзначилися у важких боях із переважаючим ворогом, державними нагородами та відзнаками.

Ситуація на фронті

Раніше аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром. Бої тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті через "потужний ривок" росіян на Часів Яр. Загарбники акумулюють свої сили на сході України. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядають це місто як ключове для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зробили заяву про наступ Росії на Часів Яр. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. Українські війська відбили ворожі штурми.

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – міністр оборони, український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Був головою Фонду державного майна України. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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Бахмут війна Росії та України Рустем Умеров
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