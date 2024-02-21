Україна готує контрнаступ ЗСУ: Буданов назвав дві умови і терміни

Сили оборони України можуть перейти у контрнаступ у 2025 році, розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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Україні потрібно виснажувати війська РФ і одночасно відновлювати свої сили - Буданов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

Збройні сили України у 2025 році проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і утримає оборону в 2024-му. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю The Wall Street Journal він сказав про те, що для реалізації планів з контрнаступу потрібно вести війну так, щоб вдалося виснажити сили російських окупантів і відновити власні можливості.

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"Якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи сили Росії і одночасно відновлюючи свої власні, то вона може почати новий контрнаступ в 2025 році", - підкреслив Кирило Буданов.

Коли контрнаступ ЗСУ

Раніше начальник ГУР Буданов припускав, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ навесні поточного року. Згідно з його прогнозами, наступ російських окупантів має закінчитися ранньою весною, після чого в української армії з'явиться можливість проводити свої операції.

Військовий експерт Олександр Мусієнко назвав ударний напрямок для ЗСУ. В інтерв'ю Главреду він сказав, що Сили оборони можуть реалізувати операцію щодо виходу до окупованого Криму з лівобережжя Херсонської області. Проте такий маневр можливий при значній військовій підтримці заходу.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк казав, що під час контрнаступу ЗСУ були помилки. Для посилення можливостей України вести війну на виснаження потрібні далекобійні ракети з метою ураження російської логістики.

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