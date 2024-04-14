"Рішення є": на ЗСУ чекає посилення – підполковник назвав, що перекинуть на фронт

Обстановка на східному фронті загострилася, підкреслив Назар Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: Facebook/72.brigade.best

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" обстановка залишається складною, але контрольованою, повідомив речник ОСГВ підполковник Назар Волошин.

Як підкреслив він в ефірі загальнонаціонального телемарафону, найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки.

"У зоні відповідальності ОСГВ "Хортиця" найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки. Ситуація в районі бойових дій складна, але контрольована", - розповів український офіцер. відео дня

Він підтвердив, що "останніми днями обстановка на східному фронті загострилася. Це пов'язано з активізацією наступальних дій противника після президентських виборів. Також із тим, що російське військове керівництво поставило завдання до 9 травня захопити Часів Яр. Це їхній певний символізм".

Волошин зазначив, що тактика противника під Часовим Яром, як і раніше, полягає в цілодобовому штурмі малими групами в супроводі артилерії та авіації з метою взяти під контроль місто і населені пункти навколо нього. "Не дивлячись на це, Сили оборони завдають значної шкоди противнику в живій силі і техніці" на всій лінії зіткнення.

За його словами, з огляду на ускладнення ситуації, "керівництвом ухвалено відповідні рішення (щодо протистояння ворогу - ред.)... Рішення є, вони будуть втілені в життя".

На запитання, чи встигнемо ми посилити фронт засобами РЕБ і ППО, про що говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, спікер відповів: "Встигнемо".

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті

Раніше аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром. Бої тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті через "потужний ривок" росіян на Часів Яр. Загарбники акумулюють свої сили на сході України. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядають це місто як ключове для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зробили заяву про наступ Росії на Часів Яр. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. Українські війська відбили ворожі штурми.

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