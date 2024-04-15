РФ націлилася на три великі міста: названо напрямок нового удару ворога

Олександр Мусієнко припускає, що ворог прагнутиме витіснити українські війська з висот.

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Олександр Мусієнко попередив про новий наступ РФ / Facebook, скрін

Після захоплення російськими окупантами Авдіївки Донецької області напрямок на Часів Яр став пріоритетним для ворога, заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Він для них дуже важливий з точки зору просування на Костянтинівку, а далі - у бік Слов'янська і Краматорська. Їм дуже важливо цей напрямок зафіксувати, тому вони йдуть туди", - підкреслив він у Facebook.

Водночас експерт не виключив, що є ще один потенційно гарячий напрямок, це Вугледар і найближчим часом бої там посиляться.

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"Там противник намагається розвинути рух у напрямку Курахового. Але може статися так, що вони захочуть з північного флангу атакувати і там пробувати затискати наші позиції. Тому що Вугледар так розташований, що з півдня окуповані території, зі сходу теж, а тепер вони намагаються ще з півночі обходити через Курахове", - зазначає аналітик.

Мусієнко припускає, що ворог прагнутиме витіснити українські війська з висот навколо Вугледара, адже звідти Сили оборони можуть загрожувати великому залізничному вузлу Волновасі. Саме це - одна з ключових ланок ділянки залізниці, яку будує Росія на окупованих територіях із Ростова-на-Дону до окупованого Криму.

"Щойно покращиться ситуація із забезпеченням українських військ, робота зі зриву будівництва залізниці, зокрема, через знищення мостів через Кальміус і ураження вузлових станцій, триватимуть", - підсумував експерт.

Ситуація на фронті

Раніше аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром. Бої тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті через "потужний ривок" росіян на Часів Яр. Загарбники акумулюють свої сили на сході України. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядають це місто як ключове для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зробили заяву про наступ Росії на Часів Яр. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. Українські війська відбили ворожі штурми.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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