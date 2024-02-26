Без допомоги США буде важко, Сирський розробляє відразу два плани - Зеленський

Президент України зазначив, що новий головнокомандувач ЗСУ розробляє плани з урахуванням надання допомоги від США або ж її відсутності.

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Сирський розробляє два варіанти подальших дій на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, t.me/osirskiy

Перемога України напряму залежить від допомоги США. Без неї українським військовим буде важко здобути нові перемоги на полі бою та утримувати оборону у 2024 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю СNN.

Без зброї українські захисники не зможуть протистояти ворогу.

"Люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові, бригади не будуть готові .... не тільки до нашого контрнаступу. Вони не будуть готові до оборони, до того, щоб залишатися сильними. Це буде дуже важко", - сказав Зеленський. відео дня

Президент додав, що Україна намагається підготуватися до будь-якого варіанту. Виходячи з цього, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі у випадку отримання допомоги від США та у випадку її відсутності.

"Якщо Київ отримає допомогу від США, він зможе почати відтісняти Росію. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися лише на обороні", - сказав Зеленський.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США

В середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, яким передбачено понад 60 млрд доларів допомоги для України. Далі документ відправили до нижньої палати - Палати представників, яка відмовляється розглядати ініціативу. Законопроект блокують республіканці, посилаючись на ситуацію на кордоні з Мексикою.

У Пентагоні назвали сценарій, якщо не буде допомоги США: представник відомства Сабріна Сінгх сказала, що в такому випадку Україні доведеться вибирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть боротися. За такого сценарію все залежить від ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський назвав кроки України, якщо США не схвалять допомогу. За його словами, тоді доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

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