УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Без допомоги США буде важко, Сирський розробляє відразу два плани - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
26 лютого 2024, 22:33
Президент України зазначив, що новий головнокомандувач ЗСУ розробляє плани з урахуванням надання допомоги від США або ж її відсутності.
Владимир Зеленский, Александр Сырский
Сирський розробляє два варіанти подальших дій на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, t.me/osirskiy

Перемога України напряму залежить від допомоги США. Без неї українським військовим буде важко здобути нові перемоги на полі бою та утримувати оборону у 2024 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю СNN.

Без зброї українські захисники не зможуть протистояти ворогу.

"Люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові, бригади не будуть готові .... не тільки до нашого контрнаступу. Вони не будуть готові до оборони, до того, щоб залишатися сильними. Це буде дуже важко", - сказав Зеленський.

відео дня

Президент додав, що Україна намагається підготуватися до будь-якого варіанту. Виходячи з цього, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі у випадку отримання допомоги від США та у випадку її відсутності.

"Якщо Київ отримає допомогу від США, він зможе почати відтісняти Росію. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися лише на обороні", - сказав Зеленський.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США

В середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, яким передбачено понад 60 млрд доларів допомоги для України. Далі документ відправили до нижньої палати - Палати представників, яка відмовляється розглядати ініціативу. Законопроект блокують республіканці, посилаючись на ситуацію на кордоні з Мексикою.

У Пентагоні назвали сценарій, якщо не буде допомоги США: представник відомства Сабріна Сінгх сказала, що в такому випадку Україні доведеться вибирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть боротися. За такого сценарію все залежить від ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський назвав кроки України, якщо США не схвалять допомогу. За його словами, тоді доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США Володимир Зеленський військова допомога вторгнення Росії Олександр Сырский
Реклама

Головне за день

Росіяни захопили ще два населених пункти під Авдіївкою - DeepState

Росіяни захопили ще два населених пункти під Авдіївкою - DeepState

00:15 Україна
Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

22:53 Синоптик
Без допомоги США буде важко, Сирський розробляє відразу два плани - Зеленський

Без допомоги США буде важко, Сирський розробляє відразу два плани - Зеленський

22:33 Україна
Всі головні новини

Популярне

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни 22195

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога 21737

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів у РФ - майор ЗСУ 16964

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів у РФ - майор ЗСУ

Гороскоп Таро на березень 2024: Овнам - зміна планів, Тельцям - конфлікт, Близнюкам - гроші 13770

Гороскоп Таро на березень 2024: Овнам - зміна планів, Тельцям - конфлікт, Близнюкам - гроші

Останні новини

00:21

Путіністка Успенська вилаяла нетверезу Пугачову через пісню: "Якого біса?"

00:15

Росіяни захопили ще два населених пункти під Авдіївкою - DeepState

26 лютого, понеділок
22:53

Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

22:47

В України новий небезпечний конкурент на Євробаченні-2024 - букмекериВідео

22:47

У Штатах розкрили план: чи отримає Україна заморожені активи РФ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:45

Гудименко розкритикував темпи мобілізації в Україні: перевага за РосієюВідео

22:33

Без допомоги США буде важко, Сирський розробляє відразу два плани - Зеленський

22:06

Трамп зібрався їх вигнати: принца Гаррі і Меган Маркл можуть депортувати з США

21:39

Місячний календар стрижок на березень 2024: кращі дати для фарбування і завивки

Реклама
21:26

Наступають з 3 напрямків: ще один населений пункт під Авдіївкою під загрозою окупації

21:25

Як забути колишнього, якого любиш: найпростіший і найдієвіший спосібВідео

21:06

Зірка популярного на ТБ шоу оскандалилася через випади на адресу України

20:53

Окупанти оточують ЗСУ: військовий доповів ситуацію під Авдіївкою

20:52

Жерара Депардьє вп'яте звинуватили у зґвалтуванні

20:44

У військових колах оцінили озвучені Зеленським втрати ЗСУ в 31 тисячуВідео

20:17

Гороскоп на березень 2024 для Стрільців: астролог напророкувала важливі знайомства і романВідео

20:07

Як відмити силіконовий чохол від жовтизни: прості, але цікаві поради

20:03

Помер популярний український блогер-мільйонник Юрій Ворожко - йому було 32

19:57

Кому в Україні можуть скасувати виплати пенсій: роз'яснення Пенсійного фонду

19:44

Військовий пояснив, у чому складність ударів по Кримському мостуВідео

Реклама
19:41

В Україну вривається справжня весна: де потеплішає до майже 20 градусів

19:31

У "Дії" з'являться нові документи: в Україні запустили пілотний проект

19:10

Ситуація складна: Україна може залишитися без снарядів вже влітку - Spiegel

19:10

Місячний календар на 27 лютого: для кого критичний цей день

19:10

Сьогодні США здають Україну, а завтра - ТайваньПогляд

19:03

Знайти помилку на картинці за 9 секунд зможуть не всі: загадка для найкмітливіших

18:50

Польські фермери "шукатимуть" українське зерно на кордоні з Німеччиною і Литвою

18:49

"Найкраща мама в світі": старша дочка Ольги Фреймут ніжно привітала її з днем народження

18:49

Відразу 55 путіністів: нові жорсткі санкції проти артистів РФ

18:46

"Багато жінок підуть на війну": Тамерлан висловився про жіночу мобілізацію

18:45

Окупантів вибивають: в ЗСУ розповіли про успіх на Авдіївському напрямку

18:16

Чоловіки будуть носити на руках: шикарний рецепт смачного салату "Чоловіче щастя"Відео

18:14

FAVBET передав прикордонникам 60 млн грн для будівництва ешелонованих ліній оборони

17:57

Українці зможуть отримувати гроші після покупок: президент анонсував нову програму

17:50

РосЗМІ знайшли батька вбитого пілота Кузьмінова: той у висловлюваннях не стримувався

17:31

Дуже важлива прикмета 27 лютого: чому обов'язково потрібно завісити вікна шторами

17:25

Україна наздогнала росіян у виготовленні дронів-камікадзе - міністр Камишин

16:56

"Які ж жахливі": син Монатіка потрапив до лікарні

16:48

Як пережити розставання: що не варто робити відразу після розриву

16:45

Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus і назвав причину

Реклама
16:42

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

16:42

Фіцо ввижаються плани НАТО і ЄС розмістити в Україні війська

16:42

Військова допомога від ЄС: Зеленський розповів, скільки снарядів отримала Україна

16:39

Потужний удар ЗСУ: бригадний генерал розкрив великі втрати РФ на сході

16:29

Як прибрати пляму від вина на білому одязі: найпростіший і швидкий спосіб

16:23

Заробив понад 65 млн грн: чоловік прослуховував дружину і несподівано розбагатів

16:21

"Коли вони додали це?": власники iPhone виявили секретну функцію телефону

16:14

Великі борги за комуналку: як можуть покарати боржників

16:01

Алла Костромічова відверто розповіла, чи повернеться в Україну

15:57

"Будуть більші паузи між атаками": у ЗСУ описали наслідки для РФ втрати ще одного А-50

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти