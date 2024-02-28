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Головком ЗС Великої Британії назвав можливі терміни нового контрнаступу ЗСУ

Анна Ярославська
28 лютого 2024, 10:56
Силам оборони України не вистачає боєприпасів через затримки з військовою допомогою, і ця проблема найближчим часом залишатиметься актуальною.
Ентоні Радакін, ВСУ
Ентоні Радакін озвучив можливі терміни нового контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Вікіпедія

Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. Про це заявив головнокомандувач збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін.

За його словами, Силам оборони України не вистачає боєприпасів через затримки з військовою допомогою, і ця проблема найближчим часом залишатиметься актуальною. Радакін вважає, що ситуація на фронті зміниться, коли Захід погодить нові кроки з підтримки України, пише The Guardian.

Головком британських ЗС заявив, що Україна зіткнулася зі складнощами на фронті через брак снарядів, викликаний призупиненням військової допомоги від США. Водночас Європа не може заповнити прогалину, що виникла.

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Союзники НАТО обговорюють шляхи посилення підтримки України. Ймовірно, під час або напередодні липневого саміту будуть анонсовані нові пакети допомоги.

Водночас ЗС РФ вже завоювали "відносно невеликі території" на тактичному рівні. Зокрема, втративши 17 тисяч бійців убитими і ще 30 тисяч пораненими, окупанти захопили Авдіївку в Донецькій області. Також напружені бої йдуть під Часовим Яром, куди Сили оборони відступили після втрати Бахмута.

"Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців", — вважає Радакін.

За його оцінкою, ЗСУ навряд чи зможуть почати новий контрнаступ раніше пізнього літа. Найімовірніше, Сили оборони почнуть рухатися на фронті вже в наступному році.

Також Радакін оцінив загрози з боку Росії для країн Заходу. За його словами, зараз країна-агресор втягнута у війну з Україною та не становить серйозної військової загрози для членів Північноатлантичного альянсу.

За його словами, для нового нападу РФ потрібно було б "відновити свої танки і бронетехніку, відновити свої запаси ракет великої дальності й артилерійських боєприпасів і вийти із затяжної та важкої війни".

"Я не кажу, що Росія не є небезпечною", - додав адмірал.

Хто такий Ентоні Радакін

Адмірал, 24-й глава оборонного відомства Великої Британії.

Радакін також працював першим морським лордом, з червня 2019 року по листопад 2021 року. Він був начальником штабу Командування збройних сил Великої Британії з 2016 по 2018 рік, заступником начальника штабу ВМФ з 2018 по 2019 рік, пише Вікіпедія.
Радакін має репутацію реформатора.
Під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році Радакін заявив, що перемога РФ не є неминучою.
Відповідаючи на запитання в програмі BBC Sunday Morning, чи було захоплення України Росією "неминучим", Радакін відповів: "Ні. Я думаю, що ми бачили російське вторгнення, яке йде не дуже добре".

Що відбувається на фронті - останні новини

26 лютого Збройні Сили України офіційно підтвердили відхід з Ласточкиного поблизу Авдіївки, де вони раніше тримали оборону.

Українські військові також були змушені відійти від населених пунктів Степове та Сєверне.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти можуть захопити населені пункти на захід та північний захід від Авдіївки впродовж найближчих тижнів. Однак рельєф місцевості та водні об'єкти на захід від Авдіївки, особливо водойма, що пролягає між Бердичами та Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і без того відносно повільний темп російського просування в цьому районі.

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі назвав ситуацію на полі бою в Україні "дуже жахливою". За його словами, українські військові ухвалюють дуже складні рішення на полі бою.

"Українські солдати на фронті, я маю на увазі, що вони ухвалюють дуже важкі рішення про те, куди вони будуть стріляти і чим вони будуть стріляти. І у них закінчуються патрони... Тож, ситуація дуже жахлива", - заявив Кірбі.

Представник Держдепу США Метью Міллер охарактеризував ситуацію на полі бою як "надзвичайно серйозну". За його словами, ЗСУ доводиться економити боєприпаси, оскільки Конгрес США так і не ухвалив пакет військової допомоги для України.

Контрнаступ ЗСУ

В інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

В інтерв'ю СNN Зеленський сказав, що перемога України безпосередньо залежить від допомоги США. Без неї українським військовим буде важко здобути нові перемоги на полі бою і утримувати оборону в 2024 році.

За його словами, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Що стосується контрнаступу ЗСУ в 2023 році, то Зеленський сказав, що чотири бригади "ударного кулака" були без техніки. Президент підозрює, що мало місце розголошення деякими партнерами деталей щодо напрямків операції.

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