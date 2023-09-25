ЗСУ знадобиться три місяці, щоб освоїти роботу з ракетами Taurus - Bild

З того моменту, коли Україна вперше запросила Taurus, можна було почати і закінчити все необхідне навчання.

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ЗСУ зможуть освоїти Taurus за три місяці / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Рішення президента США Джо Байдена передати Києву обмежену кількість ракет ATACMS може вплинути на позицію Берліна щодо передачі ракет Taurus. На їхнє освоєння у ЗСУ піде приблизно три місяці, пише Bild.

Видання цитує експерта з оборонних питань партії ВДП Маркуса Фабера. Він вважає, що після рішення США передати Україні ATACMS "всі аргументи відомства канцлера на користь затримки поставок Taurus тепер недійсні".

"Розум підказує, що Taurus повинні бути передані негайно. Те, наскільки крилаті ракети важливі для України, показала атака на штаб російського Чорноморського флоту", – сказав він.

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Bild зазначає, що в разі передачі ЗСУ Taurus проблемою може стати тривалий термін їхнього освоєння українськими військовими. Виробник ракет компанія MBDA вважає, що на підготовку фахівців для запуску Taurus буде потрібно близько трьох місяців.

Фабер додав, що з того моменту, коли Україна вперше запросила Taurus, можна було почати і закінчити все необхідне навчання.

Ракети Taurus для України

21 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не відмовляється надати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Однак для схвалення остаточного рішення потрібно пройти деякі процедури.

15 вересня міністр оборони Борис Пісторіус говорив, що уряд Німеччини ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus протягом 1-2 тижнів. Німецька влада не відчуває жодних сумнівів, проте постачання подібних озброєнь, дальність яких більша за будь-яку іншу зброю, що раніше надавалася Києву, передбачає дотримання певних процедур.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у переговорах з США і Німеччиною щодо ATACMS і Taurus. Дипломат уточнив, що йдуть переговори, є просування вперед, але рішень поки немає.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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