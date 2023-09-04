"Знову виправдання": у Bild дізналися, чому Шольц зволікає з рішенням про Taurus для України

Рішення про передачу Taurus Україні від Німеччини може залежати від неодноразових внутрішніх дебатів у Берліні про нібито необхідність переговорів з Кремлем.

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Олаф Шольц зволікає з рішенням про ракети Taurus для України / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поспішає ухвалювати рішення про надання Україні крилатих ракет Taurus. Видання Bild назвало причини, які стримують Берлін.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр фінансів Крістіан Лінднер висловилися на користь постачання Україні ракет Taurus. Однак канцлер Олаф Шольц не хоче цього, пише видання.

По-перше, німецький канцлер боїться, що українські війська почнуть застосовувати цю зброю для ударів по території країни-агресора Росії.

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За даними журналістів, консультанти Шольца в ході внутрішніх обговорень наводили й інші причини. З одного боку, вони хочуть дочекатися рішення президента США Джо Байдена щодо ракет ATACMS, але з іншого боку, вони стверджують, що ракети Taurus матимуть сенс лише після того, як будуть поставлені літаки F16.

Bild зазначає, що ракети Taurus можуть також використовуватися з існуючими винищувачами після відповідної модифікації. Французькі та британські ракети Storm Shadow і SCALP вже використовуються українськими військами.

Український чиновник заявив Bild: "Це знову виправдання з боку Німеччини, ми чуємо ці виправдання знову і знову".

Також рішення про передачу Taurus Україні від Німеччини може залежати від неодноразових внутрішніх дебатів у Берліні про нібито необхідність переговорів з Кремлем.

Журналісти нагадують, що українська армія лише зараз змогла повідомити про конкретні прориви на першій лінії оборони РФ.

Український чиновник далі заявив Bild: "Прямо зараз нам потрібно більше можливостей атакувати російські позиції та командні центри на території України, щоб домогтися подальшого прогресу".

Ракети Taurus для України

11 серпня Der Spiegel озвучила наміри уряду Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Однак, за даними видання, Берлін дуже турбується через ризики ескалації "конфлікту", тому хоче обмежити дальність польоту цих ракет, щоб в зоні ударів не опинилася російська територія.

Україна вже дала обіцянку, що не битиме по Росії. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Taurus і ATACMS будуть використовуватися виключно всередині українських кордонів.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Силам оборони України необхідні ракети дальнього радіусу дії Taurus і АТАСМЅ, щоб прискорити контрнаступ, знизити бойовий потенціал окупантів агресора Росії та зберегти більше життів українських військових.

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