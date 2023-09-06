'Вороги щадити не будуть!': Соловйов затремтів через передачу Україні Taurus і F-16

Пропагандисти закликали бомбити Україну ядерною зброєю, як тільки ЗСУ отримають F-16.

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Гурульов знову закликав бомбити українську інфраструктуру / Колаж Главреда. Фото: скріншот, pixabay

Російський високооплачуваний пропагадист Володимир Соловйов розтривожився через перспективу передачі Україні тактичної ядерної зброї. Разом з тим, запрошений ним гість - представник окупаційної армії Андрій Гурульов - взагалі закликав розбомбити всю інфраструктуру під F-16 в Україні.

Соловйов згадав у цьому контексті передачу Україні ракет Taurus.

"Немає ні найменшого сумніву, що Україна отримає в тому чи іншому вигляді тактичну ядерну зброю. І зараз ось Taurus, які їм поставлять... F-16 - вони всі цілком можуть працювати з тактичними ядерними зарядами", - сказав Соловйов. відео дня

Пропагандист констатував, що "вороги щадити не будуть".

"Вони скажуть: а чого? Українці самі розробили", - поскаржився кремлівський ведучий.

У відповідь запрошений гість - представник російської окупаційної армії генерал Андрій Гурульов - у п'яному угарі закликав завдати ядерного удару по інфраструктурі під винищувачі F-16.

"F-16 нікуди після цього не злетять, вони будуть спалені на місці. Як тільки (передадуть) F-16, (по Україні) повинна прилетіти ядерна дубина. І тоді ми будемо впевнені, що ніякі українці нічого туди не підвісять", - заістерив Гурульов.

Дивіться відео, як пропагандисти погрожують Україні ядерним ударом:

Скріншот

Що таке F-16 General Dynamics F - 16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий Сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс — - Американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Раніше інший пропагандист Борис Корчевніков влаштував істерику через декомунізацію "Батьківщини-матері". В ефірі "Соловйов ТВ" він обізвав пам'ятник "російською жінкою", за якою нібито прийде "російський солдат".

Нещодавно сам Соловйов влаштував істерику через курс рубля в РФ. Також пропагандист нагадав, що російський рубль входить до трійки найгірших валют у світі.

А ось відомий комік і артист студії "Квартал 95" Юрій Великий порадував гострою пародією на Соловйова і Гурульова.

Та й сам Гурульов нерідко ганьбився в ефірах кремлівських пропагандистів. Наприклад, у травні генерал відкрито закликав бомбити авіацією одне з російських міст.

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