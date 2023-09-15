Рішення щодо Taurus - протягом 1-2 тижнів: ФРН надасть Києву далекобійні ракети

Дальність крилатих ракет Taurus більше будь-якої іншої зброї, тому їх передача передбачає деякі моменти, сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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Уряд Німеччини не сумнівається в тому, що ракети Taurus потрібно передати Україні - Пісторіус / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Уряд Німеччини ухвалить рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus протягом 1-2 тижнів. Німецька влада не має жодних сумнівів, проте постачання подібних озброєнь, дальність яких більша за будь-яку іншу зброю, яка раніше надавалася Києву, передбачає дотримання певних процедур. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

Як повідомляє Tagesschau, під час Вестфальської мирної конференції в Мюнстері він сказав, що розв'язання питання щодо постачання Києву Taurus буде вже незабаром.

Коли Україна отримає ракети Taurus

"Якщо пройде тиждень або два, поки рішення буде ухвалено, то так і буде", - зазначив Пісторіус. відео дня

За його словами, уряд не сумнівається в тому, чи варто передавати такі ракети Україні, проте діє обачно.

"Федеративна республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку", - пояснив міністр.

Також Борис Пісторіус підкреслив, що Україна ще не отримувала крилаті ракети такої дальності, тому потрібно дотримуватися певних процедур.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Ракети Taurus для України

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус раніше заявив, що постачання Україні ATACMS від США не є умовою передачі Києву німецьких ракет Taurus. За його словами, дискусія щодо відправки Україні німецьких крилатих ракет триває.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у перемовинах зі США і Німеччиною щодо ATACMS і Taurus. Дипломат уточнив, що йдуть перемовини, є просування вперед, але рішень наразі немає.

Міністр оборони Німеччини Пісторіус різко відповів на прохання передати Україні ракети Taurus. За словами Пісторіуса, це "неправильний тон", оскільки в питаннях передачі озброєнь Берлін повинен керуватися інтересами своєї держави.

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