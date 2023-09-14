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"Неправильний тон": Пісторіус різко відповів на прохання передати Україні ракети Taurus

Анна Ярославська
14 вересня 2023, 10:41 оновлено 14 вересня, 11:00
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При передачі озброєнь партнери повинні враховувати не лише інтереси України, а й, передусім, свої власні, заявив глава Бундесверу.
Борис Пісторіус, Ракета Taurus
Борис Пісторіус висловився про надання ракет Taurus Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Saab

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не хоче, щоб уряд підганяли з рішенням передати Україні далекобійні ракети Taurus. Подібні заклики він назвав "неправильним тоном".

За словами Пісторіуса, в останні тижні питання про Taurus йому ставили десятки разів.

"Заяви української сторони не вплинуть на рішення Берліна. При передачі озброєнь партнери повинні враховувати не лише інтереси України, а й, передусім, свої власні", — заявив глава Бундесверу.

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Пісторіус не вважає, що передача Taurus Україні необхідна прямо зараз, і таке рішення ще не було ухвалено. Заклики української влади якомога швидше передати ці ракети міністр оборони Німеччини вважає "неправильним тоном".

Політик також вважає, що Україні, передусім, потрібні системи ППО і боєприпаси калібру 155 мм. За його словами, Німеччина хоче прискорити процеси виробництва техніки та її ремонту.

Ракети Taurus для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про "просування вперед" у питаннях надання Києву далекобійних ракет ATACMS і Taurus.

Якщо в США вирішать надати Україні свої ракети великої дальності ATACMS, це не стане "відмашкою" для Берліна зробити те ж саме і поставити ЗСУ крилаті ракети Taurus. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, поставки німецьких Taurus і американських ATACMS в Україну не пов'язані між собою.

Видання Bild назвало причини, які стримують Берлін. Серед іншого, це побоювання, що українські війська почнуть застосовувати цю зброю для ударів по території країни-агресора Росії.

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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