ATACMS і Taurus для України: Кулеба розповів про прогрес у переговорах зі США та Німеччиною

Остаточні рішення про надання Києву далекобійних ракет в Берліні та Вашингтоні ще не ухвалені.

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У наданні Україні ATACMS і Taurus є просування вперед - Кулеба / Колаж: Главред, фото: U. S. Army, УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про "просування вперед" у питаннях надання Києву далекобійних ракет ATACMS і Taurus.

За словами глави МЗС, системи протиповітряної оборони - пріоритетна тема, передає Радіо Свобода.

"Ми дуже активно цим займаємося. Президент щодня проводить переговори або наради, щоб прискорювати поставки вже обіцяного і отримувати нові зобов'язання партнерів передавати нам зброю. Є, звичайно, деякі суперприоритетні теми - це, передусім, системи протиповітряної оборони. Активно працюємо над отриманням ATACMS від США і Taurus - від Німеччини. По обох треках є просування вперед", - зазначив Кулеба.

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Міністр додав, що остаточні рішення про надання Києву далекобійних ракет в Берліні та Вашингтоні ще не ухвалені.

Надання ракет ATACMS і Taurus Україні

Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

"Рішення може бути ухвалено найближчим часом", - сказав один з високопоставлених співробітників адміністрації Байдена.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поставки німецьких Taurus і американських ATACMS в Україну не пов'язані між собою. Якщо в США вирішать надати Україні свої ракети великої дальності ATACMS, це не стане "відмашкою" для Берліна зробити те ж саме і поставити ЗСУ крилаті ракети Taurus.

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