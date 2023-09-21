Як підкреслив глава Міноборони Німеччини, Taurus є системами дуже великої дальності.

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У Німеччині зробили заяву щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Німеччина не відмовляється надати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Проте для схвалення остаточного рішення потрібно пройти деякі процедури. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у спільному інтерв'ю з французьким колегою Себастьєном Лекорню виданню Le Monde.

"Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми розглядаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно враховувати юридичні чи технічні аспекти. Я знаю, що для цього потрібен час… Наш обов'язок – ретельно розглянути всі питання", - сказав Пісторіус, додавши, що усвідомлює, яку користь вони можуть дати українським воїнам.

Як підкреслив глава Міноборони Німеччини, Taurus є системами дуже великої дальності.

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У відповідь на питання про зобов'язання України щодо обмеження використання цих ракет за межами своєї території, міністр оборони пояснив, що "зобов'язання, звісно, є дуже важливим фактором перевірки, але це не єдиний критерій".

Ракети Taurus для України

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус раніше заявив, що постачання Україні ATACMS від США не є умовою передачі Києву німецьких ракет Taurus. За його словами, дискусія щодо відправки Україні німецьких крилатих ракет триває.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у перемовинах зі США і Німеччиною щодо ATACMS і Taurus. Дипломат уточнив, що йдуть перемовини, є просування вперед, але рішень наразі немає.

Міністр оборони Німеччини Пісторіус різко відповів на прохання передати Україні ракети Taurus. За словами Пісторіуса, це "неправильний тон", оскільки в питаннях передачі озброєнь Берлін повинен керуватися інтересами своєї держави.

Пізніше Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини ухвалить рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus протягом 1-2 тижнів. Німецька влада не має жодних сумнівів, проте постачання подібних озброєнь, дальність яких більша за будь-яку іншу зброю, яка раніше надавалася Києву, передбачає дотримання певних процедур.

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