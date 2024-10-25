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ЗСУ мають успіхи в двох ключових пунктах на Донбасі: де відновили позиції - ISW

Даяна Швець
25 жовтня 2024, 13:02
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ЗСУ повернули позиції, де раніше спостерігалося просування російських військ.
ЗСУ мають успіх в Донецькій області
ЗСУ мають успіх в Донецькій області / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото ISW

Що відбувається на фронті:

  • ЗСУ мають успіх в центрі Торецька
  • Ворог продовжує наступ на Селидове та Вугледар
  • На Покровському напрямку ворог перегруповується

Українські сили оборони нещодавно повернули свої тактичні позиції на території Донецької області, включаючи райони поблизу Торецька та Покровська.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Ситуація в місті Торецьк

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 та 23 жовтня, засвідчили активність ЗСУ на вулиці Дзержинського в центрі Торецька, де раніше спостерігалося просування російських військ.

Експерти наголошують, що це може свідчити про відновлення втрачених позицій українськими військовими в цьому секторі. Російські джерела заявили про просування російських військ у південній частині Щербинівки (на захід від Торецька), проте ISW не виявив доказів, що підтверджують це.

ЗСУ мають успіхи в двох ключових пунктах на Донбасі: де відновили позиції - ISW
Торецьк / Инфографика: Главред

Російські сили продовжували активні наступальні дії 23 і 24 жовтня поблизу Торецька та Нелипівки, а також вели атаки на південний схід від Покровська в напрямку Селидового, здійснюючи тиск із північного флангу Покровського напрямку.

Що відбувається в Селидовому

За даними російських джерел, окупаційні війська намагалися просунутися в південній і центральній частинах Селидового та на північ від міста. Однак експерти ISW не знайшли візуальних доказів таких заяв. За інформацією від українських військовослужбовців, 24 жовтня російські сили контролюють значну частину Селидового, проте представник Нацгвардії України Руслан Музичук цю інформацію не підтвердив. Він зазначив, що українські війська намагаються утримати окупантів на північних і східних околицях Селидового та не допустити їхнього закріплення.

Згідно зі звітом ISW, на північній і східній частинах Селидового тривають бої, а українські сили утримують під контролем сірі зони навколо міста, блокуючи російське просування, яке активізувалося з 21 жовтня.

Що відомо про місто Селидове?

Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка.

Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Покровський напрямок фронту

Російські війська продовжують перегрупування в районі Покровського напрямку, перекидаючи війська для посилення тиску на Селидове, та використовують піхотні штурми без механізованої підтримки. Речник Нацгвардії також повідомив, що російська сторона застосувала системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) для обмеження роботи українських безпілотників, що може допомагати їхньому наступу разом із артилерійськими та авіаційними ударами.

23 жовтня ISW зазначив, що зосередженість російських командирів на Селидовому, ймовірно, заважає підтримці більш активних дій поблизу Покровська, який є заявленою ціллю Росії на цій ділянці фронту.

Українські сили здійснили успішну контратаку на північний схід від Селидового, одночасно відбиваючи російські штурми на сході та південному сході від Покровська. Геолокаційні кадри від 23 і 24 жовтня свідчать про українську механізовану контратаку поблизу шахти Новогродівська № 1/3.

Наступ окупантів на Вугледар

24 жовтня російські сили продовжили свої наступальні операції поблизу Вугледара, але їхнє просування не було зафіксоване. Російські джерела також повідомляли про незначне просування на південний схід від Богоявленки, але це не знайшло підтвердження.

Російські джерела заявили про просування своїх військ на південь від Сухого Яру та у напрямку Новодмитрівки і Новоселидівки, хоча ці заяви не підтверджені ISW. Також російські війська активно діяли поблизу інших населених пунктів, включаючи Миролюбівку, Новоторецьке, Промінь та інші. На Курахівському напрямку вони не мали значного просування, незважаючи на атаки.

Жодних повідомлень про активні бойові дії на адмінкордоні між Донецькою та Запорізькою областями 24 жовтня з боку обох сторін не було.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними ISW, ЗСУ також просунулися в районі основного "плацдарму". Ймовірно, ми закріпилися в населених пунктах Дарьїно та Миколаєво-Даріно, які розташовані на південний схід від Коренево.

Окрім цього, як переконаний експерт Снєгирьов, Україна може відкрити новий фронт в РФ. Контрнаступ можливий як на території Росії, так і на нашій території.

Ба більше, ймовірно, ЗСУ доведеться залишити Селидове. На жаль, єдина лінія постачання перебуває під ворожим вогнем.

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