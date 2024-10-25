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Ворог "обламав зуби" на Курщині: ЗСУ просунулися в районі основного "плацдарму" - ISW

Даяна Швець
25 жовтня 2024, 09:59
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Українські сили, ймовірно, закріпилися в населених пунктах Дарьїно та Миколаєво-Даріно, які розташовані на південний схід від Коренево.
Ворог 'обламав зуби' на Курщині: ЗСУ просунулися в районі основного 'плацдарму' - ISW
ЗСУ мають успіх в Курській області / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Українські сили досягли прогресу в Курській області. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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Українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево в районі основного "плацдарму" України в Курській області.

Геолокаційні матеріали від 24 жовтня показують, що українські сили змогли просунутися вздовж річки Снагость на північ від Дарьїно і, ймовірно, закріпилися в населених пунктах Дарьїно та Миколаєво-Даріно, які розташовані на південний схід від Коренево, зазначається у звіті.

Один з російських воєнкорів заявив, що російські війська нібито просунулися в районі між Шептуківкою та Хитровкою, а також західніше Толстого Лугу в напрямку Зеленого Шляху, однак у ISW поки що не підтверджують цю інформацію.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Російські блогери стверджували, що російські сили контролюють західну частину Новоіванівки (на південний схід від Коренево), тоді як українські підрозділи діють на східній околиці цього населеного пункту.

Крім того, російські джерела, включно з Міністерством оборони РФ, повідомляли про атаки українських сил на південний схід від Коренево поблизу Дарьїно, Обухівки, Нижнього Клину, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки та на південь від Суджі біля Плехового.

Ситуація в Курській області - що відомо

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни підтвердили, що ЗСУ просунулися до головного українського плацдарму на Курщині.

Водночас начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня.

До слова, Україна може відкрити новий фронт в РФ не лише на Курщині. Експерт Дмитро Снєгирьов висунув припущення, що контрнаступ можливий як на території Росії, так і на території України.

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