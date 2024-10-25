Втрати один до одного: ЗСУ доведеться залишити Селидове - Згурець

Єдина лінія постачання перебуває під ворожим вогнем.

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Бої в Селидовому невигідні ЗСУ / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, 4 танкова бригада

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Бої в Селидовому невигідні ЗСУ

Українським військовим доведеться вийти з міста

Силам оборони України ймовірно доведеться залишити Селидове. Наразі там існує лише одна лінія постачання, яка прострілюється вогневими засобами противника. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, бої в Селидовому невигідні ЗСУ, і перевага противника в тому, що українським військовим доведеться вийти з міста, передає Espreso.

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"Питання в тому, в який момент це зробити, оскільки бої в місті невигідні", - сказав він.

Згурець додав, що співвідношення втрат зазвичай становить один до одного, що для Сил оборони неприйнятно.

Він додав, що потрібно брати до уваги ризики флангових атак на лінію постачання.

"Вважаю, що військові мають оцінити ризики і врахувати досвід Вугледара, щоб не ухвалювати рішення в останній момент під тиском артилерії противника", - вважає Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Бої в Селидовому - останні новини

Російські окупанти просунулися вперед на Покровському напрямку і змогли увійти в місто Селидове Донецької області. Про це 23 жовтня повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов підтвердив, що росіяни заходять у Селидове цілими взводами.

Російські військові захопили в полон чотирьох бійців Нацгвардії ЗСУ, допитали їх на камеру, а потім убили. Військовий злочин окупанти скоїли в районі міста Селидове Донецької області.

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, розповів, що російська армія почала наступ у напрямку Вишневого, маючи на меті обійти або охопити з флангів Селидове, щоб просунутися в бік Покровська.

Що відомо про місто Селидове? Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка. Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

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