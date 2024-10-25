Не Курщиною єдиною: Україна може відкрити новий фронт в РФ - Снєгирьов

Контрнаступ можливий як на території Росії, так і на території України.

https://glavred.net/ukraine/ne-kurshchinoy-edinoy-ukraina-mozhet-otkryt-novyy-front-v-rf-snegirev-10608248.html Посилання скопійоване

Експерт розповів про перебіг подій у 2025 році / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Достатньо складною залишається ситуація на фронтах війни Росії проти України. В інтерв'ю Главреду військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, чи триватиме наступ Росії навіть навесні наступного року.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики. відео дня

На його думку, на жаль, ворог не зупиниться.

"І коли кажуть, що російський наступ завершиться до кінця 2024 року, це є відверта брехня. Прагнення видати бажане за дійсне", - каже експерт.

Також військовий аналітик Снєгирьов прокоментував, якою він бачить війну у 2025 році. Він переконаний, що будуть інтенсивні бойові дії.

"Не виключаю перехід тактичної ініціативи на поле бою до Сил оборони України. Ще раз наголошу, що можливе розширення зони присутності українських військ за рахунок прикордонних регіонів Росії", - заявив експерт.

Співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов висунув припущення, що контрнаступ можливий як на території Росії, так і на території України.

"Все залежатиме від багатьох чинників. Росіяни намагатимуться виконати своє завдання, а ми намагатимемося не допустити "корейського" сценарію", - підсумував експерт.

Ситуація на фронті - що відомо

Як відомо, за даними бійців ЗСУ, окупанти наступають на ключове місто. Ворог плідно просочується та проводить розосередження по будинках і підвалах.

Водночас речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук прокоментував ймовірний новий наступ РФ на важливе місто. Йдеться про так званий Времівський плацдарм.

Окрім цього, Путін віддав окупантам наказ дійти до важливої точки. Противник штурмує 24/7, кидає в бій броньовану техніку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред