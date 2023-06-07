ЗСУ готові до наступу, але війна - надовго: генерал Міллі зробив заяву

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна готова до наступу, але при цьому висловив думку ‒ війна затягнеться надовго. Про це він розповів в інтерв'ю агентству Associated Press.
За його словами, російсько-українська війна знову перейшла в гарячу фазу. Але ВСУ при цьому готові до майбутнього наступу.
"За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до всього, що вони роблять, — вони вибирають воювати в наступальній боротьбі або в обороні. Вони добре підготовлені", - сказав Міллі.
Він також зазначив, що в будь-якій великій війні будуть періоди активності і періоди затишшя.
"Війна - це компроміс. Будуть наступальні дії та дії захисту. Так що це буде бій вперед і назад протягом значного періоду часу", — заявив Міллі.
Генерал підкреслив, що навчання і зброя від союзників напевно підготували ЗСУ до наступу.
Хто такий Марк Міллі
Марк Міллі - генерал армії США, 20 — й голова Об'єднаного комітету начальників штабів, раніше-39-й глава штабу армії США.
Контрнаступ у Бахмуті
Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.
Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ВСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.
Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.
Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.
ВСУ окупантів обходять з флангів і продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.
Дивіться відео, яка ситуація в Бахмуті зараз:
Більше військових новин: