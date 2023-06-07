ЗСУ готові до наступу, але війна - надовго: генерал Міллі зробив заяву

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україна готова до наступу, але висловив думку, що війна надовго.

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Навчання і зброя від союзників напевно підготували ЗСУ до наступу - генерал Міллі / Колаж скріншот YouTube, 93 ОМБр

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна готова до наступу, але при цьому висловив думку ‒ війна затягнеться надовго. Про це він розповів в інтерв'ю агентству Associated Press.

За його словами, російсько-українська війна знову перейшла в гарячу фазу. Але ВСУ при цьому готові до майбутнього наступу.

"За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до всього, що вони роблять, — вони вибирають воювати в наступальній боротьбі або в обороні. Вони добре підготовлені", - сказав Міллі.

Він також зазначив, що в будь-якій великій війні будуть періоди активності і періоди затишшя.

"Війна - це компроміс. Будуть наступальні дії та дії захисту. Так що це буде бій вперед і назад протягом значного періоду часу", — заявив Міллі.

Генерал підкреслив, що навчання і зброя від союзників напевно підготували ЗСУ до наступу.

Хто такий Марк Міллі Марк Міллі - генерал армії США, 20 — й голова Об'єднаного комітету начальників штабів, раніше-39-й глава штабу армії США.

Контрнаступ у Бахмуті

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ВСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ВСУ окупантів обходять з флангів і продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

Дивіться відео, яка ситуація в Бахмуті зараз:

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