Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті

Як каже Олександр Мусієнко, ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

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Олександр Мусієнко каже, що ЗСУ дуже важливо перемелювати російських окупантів у Бахмуті / колаж Главред, фото УНІАН

ЗСУ важливо не стільки займати територію Бахмута, а скільки знищувати в боях там якомога більше сил окупантів. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Для нас важливо сьогодні не просто утримувати Бахмут, а перемелювати велику кількість російських військ і сковувати їх там. А також створити перспективи для звільнення міста в сприятливий момент. Тобто ми прекрасно розуміємо, що мета-виснажити ворога, завдати йому втрати і поразки і тримати його в півкільці, а якщо вдасться – то і в кільці. Тримаючи в цій облозі, вони будуть змушені або здатися, або будуть знищені. І тоді ми спокійно зможемо повернути собі Бахмут, вийти на рубежі, зміцнити лінію оборони і відкинути ворога. Тобто ми займаємо саме таку позицію і, по-моєму, вона правильна, тому що зараз потрібно переходити не тільки на локальні бої", − сказав він.

Як каже Мусієнко, ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

"Ми не зможемо так довго триматися, тому що коли фланги будуть за нами і буде артилерійський контроль, ми не будемо ставити під загрозу наші сили. Тому для нас принципово затиснути росіян в цьому "мішку", не давати їм просунутися західніше, щоб встановити повний контроль над Бахмутом і не давати вийти на годин яр. Друге завдання-утримати фланги і встановити контроль за нами. Третя-перебивати російську логістику, наскільки це можливо і перемелювати російські війська. А вже після цього ми знову зможемо зайти в Бахмут (І, думаю, так і буде)", − підсумував він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться на інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, очільник держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

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