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"Втрати вагнерівців – від 60 до 100 тис.": ЗСУ в Бахмуті досягли головного – Череватий

Альона Вороніна
2 червня 2023, 11:37 оновлено 2 червня, 11:40
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Захисники України виконали у Бахмуті головне завдання – виснажили і змусили втекти бойовиків ПВК "Вагнера". Зараз ЗСУ наносить потужні удари по ворогу в місті.
Бахмут, украинские военные, Сергей Череватый
ЗСУ в Бахмуті досягли головного, зазначає Череватий/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, armyinform.com.ua

Українські військові змогли виснажити бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" у Бахмуті і змусити їх втекти звідти. При цьому захисники України завдали вагнерівцям дуже великих втрат.

Зараз українські бійці наносять потужні удари по угрупованню російських загарбників у місті. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили "Вагнера" втекти і ми зараз наносимо потужні удари по їхньому угрупуванню. Війська, які заходять замість "Вагнера", м’яко кажучи, не дуже прагнуть це робити. Вони знають, що було з їх попередниками, їхній моральний стан далекий від оптимального", – зазначив Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що вагнерівці зазнали серйозних втрат під час боїв у Бахмуті. Він нагадав, що західні медіа називали кількість втрат у ПВК "Вагнера" від 60 до 100 тисяч поранених і загиблих. При цьому він додав, що багато хто сходиться на думці, що для захоплення районного центру мінімум 20 тисяч вбитих – це неймовірно багато.

Також Череватий розповів, що російські окупанти зараз проводять ротацію у Бахмуті і намагаються прикрити це сильним артилерійським вогнем.

Але українські військові не дають окупантам розслабитися. Лише за минулу добу вони знищили понад сотню загарбників та багато їхньої техніки.

"Ми не даємо ворогу спокійно проводити ротацію, наносимо удари – 107 окупантів знищено, 126 зазнали поранення, знищили ворожий БМП, 7 гармат, самохідну артилерійську установку "Піон", 3 польові склади з боєприпасами і 4 військових автомобілі", – сказав речник.

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, 30 травня командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що на околицях Бахмута Донецької області сили оборони України продовжують просуватися вперед і знищувати російських окупантів.

31 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що на Бахмутському напрямку панує неспокійна ситуація, оскільки російські окупаційні війська збільшили частоту артилерійських обстрілів до рівня, схожого на той, коли місто-фортеця перебувало у найінтенсивніших бойових діях.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 1 червня повідомив, що окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя. Зміна формату пов’язана із виведенням підрозділів "Вагнера" та заміною їх на армійські та десантні частини. Сирський, який зараз перебуває у зоні бойових дій, наголосив, що окупанти мають на меті перехопити ініціативу на полі бою.

Дивіться відео, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів в інтерв'ю Главреду про те, чому ЗСУ важливо тримати Бахмут під вогневим контролем, і чи можуть росіяни вивести свої війська з міста:

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війна в Україні Бахмут вторгнення Росії ПВК Вагнер новини Донбасу Сергій Череватий
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