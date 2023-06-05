ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті: Маляр навала епіцентр боїв

Українські бійці рухаються досить широким фронтом. Вони досягають успіху і займають панівні висоти, повідомила Маляр.

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Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото Арміяінформ, Генштаб ЗСУ

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту.

"Оборонна операція містить всі, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", - написала Маляр в Telegram.

Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом. Вони досягають успіху і займають панівні висоти.

При цьому російські окупанти перебувають в обороні і хочуть утримати позиції.

"На півдні противник теж знаходиться в обороні. Там тривають бої місцевого значення. Окупанти активно запускають інформацію про контрнаступ, оскільки їм потрібно відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку", - повідомила Маляр.

Також Ганна Маляр опублікувала картку у соцмережі.

Карта Бахмут / скріншот Анна Маляр

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ вже готові розпочати контрнаступ. За словами гаранта, Київ не отримав всю зброю, яка була потрібна, але чекати ще місяць українські війська вже не можуть.

Глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що армія України може піти в наступ відразу на декількох ділянках фронту. Війська в процесі військової операції будуть звільняти свої території і не підуть до Росії.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов сказав, що, незважаючи на посилення ракетних ударів з боку РФ, Москві не вдалося зірвати підготовку України до контрнаступу. Організація військової операції йде за планом.

Дивіться відео про те, яка ситуація в Бахмуті зараз:

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