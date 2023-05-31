Затишшя немає, ворог гатить з артилерії: Маляр розповіла про запеклі бої за Бахмут

Окупанти продовжують перегрупування в Бахмуті, замінюючи "вагнерівців" на регулярні війська.

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Маляр розповіла про запеклі бої за Бахмут / Колаж: Главред, фото: 10 ОГШБр Едельвейс, скріншот із відео

На Бахмутському напрямку панує неспокійна ситуація, оскільки російські окупаційні війська збільшили частоту артилерійських обстрілів до рівня, схожого на той, коли місто-фортеця перебувало у найінтенсивніших бойових діях. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Як зазначили Маляр, Збройні сили України продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині та вхід у саме місто.

"Наступальна активність ворога у Бахмуті зупинена. По новинах здається, що там затишшя. Насправді це не так, це лише враження. Насправді ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він лише змінює інструменти. Щоб було зрозуміло до якої межі дійшли ці обстріли: це цифра, співмірна з тією, коли були найгостріші бої в Бахмуті", - повідомила Маляр.

Заступниця глави Міноборони розповіла, що окупанти продовжують перегрупування в Бахмуті, замінюючи "вагнерівців" на регулярні війська. Проте українські воїни заважають росіянам реалізовувати свої плани.

"Через те, що довкола Бахмута наші бійці частину панівних висот все-таки зайняли, то це дозволяє сильно дошкуляти ворогу і ускладнювати всі його задачі. Наші війська виконують там важливі задачі, ми не можемо оголошувати які. Але це задачі спрямовані на підвищення боєздатності. Те, що зараз здається нібито затишшям, насправді обидві сторони готуються і посилюються до того, що буде продовжена боротьба", - додала Маляр.

Ситуація навколо Бахмута

Нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Водночас президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", - повідомив він.

Як зазначив президент США Джо Байден, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів.

Дивіться відео про те, як військовий "Мамай" розповів про ситуацію в Бахмуті просто з ворожих окопів:

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