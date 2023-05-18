ЗСУ серйозно просуваються: Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті

Станом на 19.00, 18 травня, українські військові контролюють південно-західну частину Бахмута.

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Анна Маляр / Колаж Главред, фото Міноборони України, соцмережі

Сьогодні, 18 травня, Збройні Сили України відбили всі атаки на Бахмут. Як написала в Telegram заступник міністра оборони Ганни Маляр, на окремих ділянках є просування українських військ.

"Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання. Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки нашими захисниками відбиті", - повідомила заступник міністра.

За її даними, станом на 19.00, 18 травня, українські військові контролюють південно-західну частину Бахмута.

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"На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", - додала Маляр.

Вона також повідомила, що в передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ і намагався повернути втрачені території, проте зазнав втрат і не зміг виконати свої завдання.

"На окремих ділянках наші війська просунулися на 1 км", - додала заступник міністра.

Дивіться відео про те, що насправді відбувається в Бахмуті зараз:

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що вже захоплено понад 10 позицій ворога в Бахмуті і ЗСУ пішли в наступ. Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.

ЗСУ наступають вже 3 дні, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щури до мишоловки використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом. Ліквідацію російських полковників підтвердили в Міноборони країни-агресора Росії.

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