ЗСУ серйозно просуваються: Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті

Сьогодні, 18 травня, Збройні Сили України відбили всі атаки на Бахмут. Як написала в Telegram заступник міністра оборони Ганни Маляр, на окремих ділянках є просування українських військ.
"Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання. Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки нашими захисниками відбиті", - повідомила заступник міністра.
За її даними, станом на 19.00, 18 травня, українські військові контролюють південно-західну частину Бахмута.
"На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", - додала Маляр.
Вона також повідомила, що в передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ і намагався повернути втрачені території, проте зазнав втрат і не зміг виконати свої завдання.
"На окремих ділянках наші війська просунулися на 1 км", - додала заступник міністра.
Дивіться відео про те, що насправді відбувається в Бахмуті зараз:
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що вже захоплено понад 10 позицій ворога в Бахмуті і ЗСУ пішли в наступ. Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.
Під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.
ЗСУ наступають вже 3 дні, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щури до мишоловки використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.
ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом. Ліквідацію російських полковників підтвердили в Міноборони країни-агресора Росії.
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