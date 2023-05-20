Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися - Міноборони

У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Армія України тримається на південному заході Бахмута - Міноборони / 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Twitter

Сили оборони України продовжують битися за Бахмут і не дозволяють окупантам Росії його захопити. Українські війська тримаються на південному заході міста і знищують ворожі сили і засоби. Ситуація критична, проте ЗСУ тримають оборону в районі літака і контролюють там низку об'єктів.

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що бійці ЗСУ та інших структур не дають ворожим силам захопити Бахмут. У боях знищуються сили і засоби окупантів.

За його словами, агресор Росія, як і раніше, прагне захопити Бахмут і підключає до боїв за місто війська ВДВ, мотострілкові підрозділи та інші спецпідрозділи окупантів.

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"(Ворог) продовжує накривати щільним вогнем наші позиції. 414 разів за цю добу він ствольною і реактивною артилерією накривав наші позиції, здійснив чотири авіанальоти на місто, сталося 17 бойових зіткнень, в яких ворог втратив 92 окупантів, 156 отримали поранення", - зазначив Череватий і додав, що підбито декілька одиниць військової техніки окупантів, а також знищено 13 польових складів з боєприпасами.

ЗСУ утримують позиції на південному заході Бахмута

За словами представника Збройних сил, інформація пропагандистів РФ про нібито "захоплення Бахмута" не відповідає дійсності. Українські війська тримаються на південному заході міста і не дають окупантам захопити ці позиції.

У Росії розганяють інформаційну хвилю, щоб виправдати свою нездатність окупувати Бахмут. На тлі невдач їм потрібно "терміново покласти хоча б якийсь трофей".

"Наші підрозділи стоять на південно-західній частині міста. Обороняють ці наші позиції і не дають ворогові їх захопити. Для ворога важливо розганяти таку інформаційну хвилю в силу того, що... більше дев'яти з половиною місяців ворог не може взяти районний центр і на додачу до цього - несе колосальні втрати", - підкреслив Сергій Череватий.

У Бахмуті критична ситуація

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі повідомила, що в Бахмуті йдуть важкі бої, ситуація критична. Бійці ЗСУ тримають оборону в районі літака.

"У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим наші війська тримають оборону в районі "Літак". На сьогоднішній день наші захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району і приватний сектор", - підкреслила Маляр.

Обстановка в Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що темпи просування сил оборони України на Бахмутському напрямку сповільнилися. Ворог посилив свої позиції, перекинувши туди кілька тисяч солдатів. Йдуть важкі бої.

В американському Інституті вивчення війни розповіли, що ЗСУ провели декілька успішних атак на Бахмутському напрямку, в результаті чого плани військ РФ щодо оточення частин українських військ у Бахмуті провалилися. Окупанти перейшли до оборони і відправляють в район Бахмута посилення.

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин 20 травня виступив із заявою про нібито "взяття Бахмута". За його словами, після 25 травня окупанти-вагнерівці, мовляв, підуть з міста і, нібито передадуть його під контроль кадровим загарбникам військ РФ.

Дивіться відео, в якому ЗСУ показали, як б'ють окупантів Росії в Бахмуті

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