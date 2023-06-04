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Війська РФ відкрили вогонь по бойовиках ПВК Вагнер в районі Бахмута - Пригожин

Андрій Ганчук
4 червня 2023, 22:50 оновлено 4 червня, 22:56
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У районі Семигір'я Бахмутського району окупанти РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по бойовиках Вагнера, сказав їхній ватажок Євген Пригожин.
ПВК Вагнера, Євген Пригожин
Вогонь по бойовиках Вагнера відкрила 72-ОМБ військ РФ - Пригожин / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Семигір'я російські окупаційні війська відкрили вогонь по його бойовиках. Керував кадровими військовими РФ, мовляв, п'яний командир 72-ї окремої мотострілецької бригади.

У Мережі опублікували рапорт Пригожина, в якому він розповів про те, що інцидент стався ще 17 травня. У районі населених пунктів Опитне та Озарянівка Бахмутського району кадрові російські окупанти мінували дороги в тиловій зоні бойовиків Вагнера.

За його словами, група саперів висунулася для розмінування дороги, проте змушена була припинити роботи, оскільки в районі Семигір'я російські війська відкрили по них вогонь. В результаті була виведена з ладу службова машина Урал.

Ватажок ПВК Вагнера Пригожин підкреслив, що стрілецьку зброю застосували окупанти 72-ї Омб, якими керував п'яний офіцер.

Пригожин у травні написав рапорт про обстріл бойовиків Вагнера військами РФ

Рапорт Пригожина
Рапорт Пригожина / Скріншот соцмережі

Ситуація в Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 3 червня повідомила, що обстановка в Бахмуті залишається "умовною стабільною".

За словами Маляр, окупанти Росії виснажилися і вирішили провести перегрупування. ЗСУ продовжують контролювати південно-західні райони Бахмута.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що армія Україна виснажила бойовиків ПВК Вагнера, в результаті чого вони змушені були залишити Бахмут.

За даними західних ЗМІ, Пригожин втратив пораненими і загиблими від 60 до 100 тисяч осіб.

Також Пригожин підтвердив, що ЗСУ вибили російських окупантів і з деяких інших позицій у Бахмуті, які окупанти Вагнера захоплювали з великими зусиллями.

Як підкреслив ватажок ПВК, тепер "потрібно чекати наступних кроків від української армії".

Дивіться відео, в якому Мусієнко зробив прогноз про бої в Бахмуті:

Інші новини:

Бахмут війська Росії Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
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