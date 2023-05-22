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Окупантів обходять з флангів: ЗСУ йдуть вперед на Бахмутському напрямку

Олексій Тесля
22 травня 2023, 12:58 оновлено 22 травня, 13:11
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Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.
Маляр
Ганна Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Міноборони

Українські сили продовжують контролювати невелику частину Бахмута Донецької області на південному заході, бої йдуть, ворог зараз проводить зачистку захоплених у місті територій, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Ситуація в районі Бахмута приблизно така ж, як і вчора. Українські захисники продовжують зберігати контроль над деякими промисловими та інфраструктурними об'єктами і приватним сектором Бахмута в районі "Літак", розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні також залишається за нами контроль цієї вже невеликої, але частини міста. Тривають бої. Ворог протягом ночі і зараз буквально здійснює зачистку тих територій в місті, які він взяв під контроль. Зачистка - це означає, що вони шукають, чи не залишилися там наші диверсійні групи", — розповіла Маляр.

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Окупанти намагаються робити пропагандистські заяви про те, що вони нібито взяли місто під свій контроль, але це не так. Зокрема, окупанти навіть проводили концерт.

"Ми продовжуємо просуватися. Інтенсивність трохи знижена, проте ми продовжуємо просуватися цим шляхом. На півночі активних дій значно менше. Якщо говорити про південь, то ми рухаємося. І власне, оборона Бахмута як міста свою місію військову повністю виконала", — підкреслила заступник міністра.

За її словами, все йде за планом, ситуація контрольована.

За словами Маляр, зараз найзапекліші бої йдуть в декількох місцях:

  • у Мар'їнці;
  • в Авдіївці;
  • на Бахмутському напрямку.

"Найбільше сил ворог зараз стягує на Бахмутський напрямок, тому вже кілька днів основна увага медіа та суспільства прикута саме до Бахмутського напрямку", — додала заступник міністра.

Також Маляр заявила, що ворог не відмовляється від своєї основної мети - захопити всю Україну, але через те, що їм це не вдалося, вони зараз намагаються рухатися певними фрагментами.

"Перша їхня ділянка - Схід. Вони хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей", — сказала вона.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

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Бахмут Ганна Маляр війна Росії та України
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