'Дуже добре підготувались': генерал Міллі оцінив готовність ЗСУ до контрнаступу

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі оцінив готовність Збройних Сил України до прийдешнього контрнаступу.
"Україна веде війну, яка є екзистенційною загрозою для самого виживання України та має більше значення для решти світу - для Європи, насправді для Сполучених Штатів і для всієї земної кулі", - про це генерал Міллі сказав у коментарі CNN.
Говорячи про майбутній контрнаступ українських військових, Міллі наголосив, що Україна "дуже добре підготувалась" до нього, але водночас ще "занадто рано говорити про результати".
Він пояснив, що вторгнення в Білгородську область Росії, яку здійснюють російські добровольчі угруповання, можуть призвести до ескалації війни, і США дуже уважно за цим стежать.
Контрнаступ у Бахмуті
Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.
Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.
Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.
Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.
ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.
Дивіться відео, яка ситуація у Бахмуті зараз:
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