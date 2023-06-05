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"Дуже добре підготувались": генерал Міллі оцінив готовність ЗСУ до контрнаступу

Юлія Куришко
5 червня 2023, 17:52 оновлено 5 червня, 18:03
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У США генерал Міллі оцінив готовність українських бійців до контрнаступу.
'Дуже добре підготувались': генерал Міллі оцінив готовність ЗСУ до контрнаступу
ЗСУ підготувались до контрнаступу / колаж: Главред, фото:72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, скріншот Youtube

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі оцінив готовність Збройних Сил України до прийдешнього контрнаступу.

"Україна веде війну, яка є екзистенційною загрозою для самого виживання України та має більше значення для решти світу - для Європи, насправді для Сполучених Штатів і для всієї земної кулі", - про це генерал Міллі сказав у коментарі CNN.

Говорячи про майбутній контрнаступ українських військових, Міллі наголосив, що Україна "дуже добре підготувалась" до нього, але водночас ще "занадто рано говорити про результати".

Він пояснив, що вторгнення в Білгородську область Росії, яку здійснюють російські добровольчі угруповання, можуть призвести до ескалації війни, і США дуже уважно за цим стежать.

Контрнаступ у Бахмуті

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

Дивіться відео, яка ситуація у Бахмуті зараз:

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