Загальна мобілізація: адвокат пояснив, за яких умов студентів призиватимуть до ЗСУ

Студенти мають право на відстрочку від призову, але за певних умов студентів можуть мобілізувати, розповів адвокат Андрій Новак.

За яких умов студентів призиватимуть до ЗСУ: коментар адвоката / Колаж фото УНІАН та Генштаб ЗСУ

В Україні студенти мають право на відстрочку від мобілізації, а закликати їх до лав ЗСУ можна тільки в рідкісних випадках. Про це розповів відомий адвокат Андрій Новак в інтерв'ю порталу ТСН.

"Студенти можуть бути мобілізовані тільки за власним бажанням. Є пряма норма, що вони мають право на відстрочку. Якщо вони цим правом скористаються - ок. Не скористаються, не скажуть про право на відстрочку – їх мобілізують. Це стосується студентів бакалаврату, магістратури, аспірантури. Це стосується учнів і студентів закладів професійної технічної освіти", — розповів він.

Основна умова, каже Новак, надання відстрочки студентам - вони повинні бути або денної, або дуальної форми навчання, але ні в якому разі не заочною.

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Новак також попередив - на час, коли студент вже закінчив бакалаврат, але ще не вступив, права на відстрочку він позбавляється.

Як каже адвокат, виши мають право вимагати від студентів військово-облікові документи з актуальними даними, оскільки це пряма вимога правил ведення військового обліку в Україні.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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