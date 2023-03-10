УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загальна мобілізація: адвокат пояснив, за яких умов студентів призиватимуть до ЗСУ

10 березня 2023, 11:49
Студенти мають право на відстрочку від призову, але за певних умов студентів можуть мобілізувати, розповів адвокат Андрій Новак.
Мобілізація, студенти
За яких умов студентів призиватимуть до ЗСУ: коментар адвоката / Колаж фото УНІАН та Генштаб ЗСУ

В Україні студенти мають право на відстрочку від мобілізації, а закликати їх до лав ЗСУ можна тільки в рідкісних випадках. Про це розповів відомий адвокат Андрій Новак в інтерв'ю порталу ТСН.

"Студенти можуть бути мобілізовані тільки за власним бажанням. Є пряма норма, що вони мають право на відстрочку. Якщо вони цим правом скористаються - ок. Не скористаються, не скажуть про право на відстрочку – їх мобілізують. Це стосується студентів бакалаврату, магістратури, аспірантури. Це стосується учнів і студентів закладів професійної технічної освіти", — розповів він.

Основна умова, каже Новак, надання відстрочки студентам - вони повинні бути або денної, або дуальної форми навчання, але ні в якому разі не заочною.

відео дня

Новак також попередив - на час, коли студент вже закінчив бакалаврат, але ще не вступив, права на відстрочку він позбавляється.

Як каже адвокат, виши мають право вимагати від студентів військово-облікові документи з актуальними даними, оскільки це пряма вимога правил ведення військового обліку в Україні.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

Інші новини:

мобілізація студенты війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:36

У Грузії парламент "вбив" законопроєкт про "іноагентів", який спричинив масові протести

12:25

Як випрасувати тюль без праски: 3 простих способи, які зекономлять вам багато часу

12:13

Нова індексація: кому з українців підвищать пенсії вліткуВідео

12:04

ЗСУ вимотають окупантів у Бахмуті та підуть у контрнаступ за 2 місяці - ОП

11:49

Загальна мобілізація: адвокат пояснив, за яких умов студентів призиватимуть до ЗСУВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:30

РФ не може часто бити ракетами по Україні: у британській розвідці назвали причину

10:52

"Не вважаємо себе одним народом з грузинами": Симоньян помарила про ракетний удар по ТбілісіВідео

10:33

Росіянин отримав по обличчю: футболіст Шахтаря надавав ляпасів провокатору з РФ

10:10

ЗСУ підуть у контрнаступ до кінця квітня, всі окуповані території звільнятимуть у 5-6 етапів – експертВідео

Реклама
09:53

"Спробував би йому шийні хребці скрутити": Зібров дуже жорстко висловився про ПутінаВідео

09:20

Гороскоп на сьогодні 10 березня 2023: Рибам - реалізація бажань, Тельцям - непрості завданняВідео

09:15

За один удар витратили місячний запас ракет: у ГУР розповіли про дефіцит в армії РФ

09:10

Україна вже могла отримати першу систему ППО Patriot – Financial Times

09:01

Фейгін розповів, як і за що можуть ліквідувати Кадирова з ПригожинимВідео

08:38

ЗСУ контратакували в Бахмуті й вдарили з HIMARS по техніці ПВК "Вагнера" - ISW

08:20

Молдова може спати спокійноПогляд

08:16

У бою з окупантами загинув відомий відеограф із Кривого Рогу

08:07

США і союзники заморозили понад 58 млрд доларів російських олігархівВідео

07:30

Вперше в історії: Сі Цзіньпіна втретє обрали очільником КитаюВідео

07:05

Грошовий гороскоп на весну-2023 від Влада Росса: які знаки зодіаку розбагатіють до літаВідео

Реклама
06:48

Масовий ракетний удар РФ провальний: Росія влаштувала атаку лише для заспокоєння росіян – ISWВідео

06:20

Коли ЗСУ завдадуть нищівного ударуПогляд

03:05

"Лукашенко не боїться, що його знесуть": опозиціонер назвав істинний страх білоруського диктатораВідео

02:35

Таємна мрія Рубенса: Alyona Alyona похвалилася здобним бюстом у витонченій білизні

02:30

Вуаль і мереживо: дочка Моніки Белуччі захопила новим фото на обкладинці

02:05

Військовий експерт спрогнозував, наскільки сильно небезпечні будуть для України ракетні удари РФВідео

00:51

Що потрібно посіяти 10 березня, щоб урожай був "жирним": прикмети і що не можна робитиВідео

00:10

"З військової точки зору, усе логічно": Жданов розповів, як РФ хотіла роздратувати українцівВідео

09 березня, четвер
23:41

В одну мить втратила найрідніших: донька загиблого подружжя на Львівщині розповіла деталі трагедіїВідео

23:36

Відносини з РФ можуть змінитися: Орбан здивував новою заявою - BloombergВідео

23:29

Навіщо 11 березня готували рибу: прикмети і що не можна робитиВідео

22:37

Відставка уряду і дострокові вибори: у Грузії демонстранти вимагають зміни владиВідео

22:36

Системи Patriot не зможуть захистити Україну від крилатих ракет та дронів: у США назвали причинуВідео

22:35

"Я вже закрив для себе Україну": скандальний російський співак показав несподіване фото

21:59

"Окупанти здатні досягати успіхів": наступні місяці на фронті будуть вирішальними - ЦРУВідео

21:47

Ракетний обстріл України: РФ за раз випустила свій місячний запас-розвідкаВідео

21:43

59-річний Бред Пітт готується знову стати батьком - Дженніфер Еністон збентежена

21:21

"Якби не він, мене б уже не було": пес врятував свого господаря перед ракетним ударом на ЛьвівщиніВідео

21:20

"Росіяни намагалися погасити нашу систему ППО": Жданов розповів про "катастрофічні" складнощі РФВідео

21:11

Великий подарунок дідуся-короля: діти принца Гаррі офіційно стали принцом та принцесоюВідео

Реклама
21:02

Росія будує плани щодо нападу на Молдову: Подоляк пояснив фейки про "теракт" у Придністров'їВідео

21:01

Тканини рук і ніг продовжують відмирати: російський фігурист не може побороти хворобу

20:56

Володимир Золкін. Чому з'явилося відео з розстрілом полоненогоВідеоблоги

20:50

"Це були сльози": Анатоліч спробував переконати українців у патріотизмі ЛободиВідео

20:29

Російська телеведуча, наркоманка Борисова видала шалену маячню, згадуючи свою поїздку до Львова

20:24

В Україну повертається зима: на вихідних країну замете снігомВідео

20:08

Гарантії безпеки і "дорожня карта" в НАТО: Україна в липні очікує на проривні рішення ЗаходуВідео

19:56

Лукашенко ввів смертну кару за "держзраду": хто під загрозоюВідео

19:49

Розстріл українського військового: Єрмак зробив нову заяву про загиблогоВідео

19:32

Підлива до гарніру здивує феєричним смаком та ароматом: чим її загустити, якщо немає борошна

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти