Загальна мобілізація: хто з чоловіків може "відкосити" від армії

Хто не підлягає загальній мобілізації / kstati.dp.ua/

У нашій країні триває загальна мобілізація, яку запровадили через масштабну агресію Росії.

У законі" Про військовий обов'язок і військову службу" є категорія осіб, які звільняються від призову в армію. Медики пояснили, чи можуть призвати українців, які лікуються з використанням препаратів замісної підтримуючої терапії (ЗПТ), повідомляє Центр громадського здоров'я при МОЗ.

Хто належить до пацієнтів ЗПТ

Пацієнти ЗПТ - це особи з психічними та поведінковими розладами, які виникли внаслідок вживання опіоїдів зі встановленим діагнозом залежності згідно МКХ-10: F11 "розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів".

Відповідно до Розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, затвердженого Міністром оборони України від 14 серпня 2008 року №402, статті 15, такі люди звільняються як від мобілізації, так і від служби в армії.

Також такі особи мають такі категорії непридатності до військової служби при:

синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами - непридатні до військової служби з виключенням із військового обліку;

синдромі залежності з помірними або незначними психічними розладами - непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час.

Що робити, якщо пацієнт отримав повістку

Медики кажуть, що люди, які отримали повістки, зобов'язані звернутися до військових комісаріатів, аби пройти військово-лікарську комісію і отримати її висновок (залежно від синдрому) про виключення з військового обліку/непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час.

Загальна мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Як пізніше говорив профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, в Україні всерйоз думають дозволити тимчасово виїжджати за кордон тим військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в IT-сфері.

Як каже чиновник, зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон ‒ для вирішення термінових робочих питань. І з обов'язковою умовою повернення в Україну.

Читайте також: