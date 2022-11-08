В Україні подовжують воєнний стан і терміни мобілізації - пропозиція Зеленського

Законопроекти президента № № 8189 і 8190 зареєстровані у Верховній Раді у вівторок.
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроекти Про затвердження його указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні та про продовження терміну проведення загальної мобілізації.
Відповідні законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламент.
Тексти законопроектів поки не оприлюднені.
Зараз обидва проекти закону направлені на розгляд керівництва Ради.
Мобілізація та воєнний стан в Україні
Нагадаємо, Верховна Рада 15 серпня продовжила дію воєнний стан і терміни проведення мобілізації в Україні на 90 діб – до 23 листопада.
Зеленський підписав укази №64/2022 "про введення воєнного стану в Україні" та № 69/2022 "про загальну мобілізацію" 24 лютого. Того ж дня Верховна Рада їх затвердила.
Глава держави в цьому році вже три рази продовжував дію воєнного стану і терміни проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.
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