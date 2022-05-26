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Бронювання для військовозобов'язаних: хто і як може отримати відстрочку під час мобілізації

26 травня 2022, 17:11

В Україні, згідно законодавства, військовозобов'язаними є всі громадяни віком від 18 до 60 років за винятком певних категорій осіб, визначених законом.

ВСУ, Калашников
Бронювання для військовозобов'язаних: хто і як може отримати відстрочку під час мобілізації / ua.depositphotos.com

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 23 серпня, що свідчить про продовження поступового призову військовозобов'язаних громадян до лав армії.

Деякі мають право на відстрочку у зв'язку з професійною діяльністю.

Щоб уникнути дефіциту кадрів на підприємствах і робочих місцях деякі установи мають право тимчасово бронювати своїх працівників від призову на військову службу.

Хто має право на бронювання

Можливість бронювання працівників передбачена законом про мобілізацію з метою забезпечення функціонування установ та організацій в особливий період. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які офіційно працевлаштовані:

  • в органах державної влади та інших державних органах;в органах місцевого самоврядування;
  • на підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні замовлення.

Як отримати бронювання від мобілізації

Щоб забронювати співробітників, підприємства повинні представити Міністерству економіки узгоджені Міністерством оборони пропозиції в друкованій або електронній формі з відповідним обґрунтуванням.

Мінекономіки має підсумувати надані пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних та протягом одного робочого дня прийняти рішення про надання або ненадання бронювання. Після цього Міністерство надсилає його копію (рішення) Міністерству оборони та підприємству, яке подало запит.

читайте такожМобілізація та бронь: хто може отримати відстрочку від призову

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. У ЗСУ призиватимуть ще 90 днів - до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів-вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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Автор: Єгор Бунін
мобилизация новини України війна Росії та України
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