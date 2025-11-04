Україна йде до ЄС, але є нюанс: ЗМІ дізналися про нові умови Брюсселя

Київ працює над захистом демократичних стандартів і забезпеченням стабільності в країні.

Українська влада готує рішучі кроки для завершення переговорів про вступ до ЄС / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Коротко:

Україна продовжує курс на вступ до ЄС, незважаючи на війну

Єврокомісія вимагає прискорити реформи та зміцнити боротьбу з корупцією

Україна продовжує демонструвати значну відданість ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Про це йдеться у проєкті тексту Європейської комісії, доступ до якого отримало агентство Reuters. Документ є частиною звіту про розширення ЄС і, як очікується, буде схвалений у вівторок, 4 листопада.

"Україна продовжувала демонструвати значну відданість шляху до вступу в ЄС протягом останнього року", – зазначено в документі, попри складнощі, пов’язані з війною РФ проти нашої держави.

Оцінка реформ та рекомендації Єврокомісії

Єврокомісія високо оцінила впроваджені Києвом реформи, водночас наголосивши на необхідності досягти більшого прогресу в питаннях незалежності судової влади, боротьби з організованою злочинністю та поваги до громадянського суспільства.

У проєкті тексту зазначено: "Нещодавні негативні тенденції, зокрема зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити".

Йдеться, зокрема, про липневі події цього року, коли спроби встановити більший контроль з боку генерального прокурора над антикорупційним бюро та спеціалізованою прокуратурою викликали занепокоєння в Брюсселі. Через протести курс було швидко змінено, але інцидент привернув увагу ЄС.

Терміни вступу та плани України

Хоча більшість країн ЄС публічно підтримують Україну у прагненні приєднатися до блоку, терміни вступу поки що не визначені. Українська влада повідомила, що планує завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.

"Комісія готова підтримати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідно прискорити темпи реформ, зокрема в основних сферах, таких як верховенство права", – йдеться у документі.

Захист демократії та гарантії для нових членів ЄС

Комісія також пропонує посилити захист демократичних стандартів у майбутніх договорах про приєднання: "Щоб гарантувати, що нові держави-члени продовжуватимуть захищати та підтримувати свої досягнення у сфері верховенства права, демократії та основних прав, Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання повинні містити більш надійні гарантії проти відступу від зобов’язань, взятих під час переговорів про приєднання".

Думка експерта про вступ України до ЄС

Експерт Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова Денис Кузьмін вважає, що незважаючи на критику Будапешта, вступ України до Європейського Союзу є економічно вигідним для Угорщини.

"Об'єктивно для угорської економіки набагато вигідніше, щоб Україна була оточена Шенгенською зоною та Єврозоною, а не залишалася на кордоні ЄС. За всіма критеріями вступ України до ЄС піде країні тільки на користь", – зазначив Кузьмін у прямому ефірі телеканалу FREEДOM.

Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського союзу і відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Нагадажмо, що ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив головні виклики, які мають бути подолані, аби Україна стала членом ЄС. За його словами, для членства України в ЄС передусім необхідно, щоб Західна Європа знайшла спосіб зберегти контроль над європейським проєктом після вступу України, Молдови та західних Балкан.

