Чи має право поліція вручати повістки: в МВС назвали одну з головних проблем мобілізації

У МВС назвали головну проблему мобілізації / РБК-Україна

Мобілізація в Україні - поліція роздає повістки до військкоматів на прохання ЗСУ, повідомив очільник МВС Денис Монастирський під час сьогоднішнього телемарафону.

Одна з ключових проблем мобілізації - більш ніж 3 мільйони українців стоять на обліку у військкоматах не за місцем проживання.

Очільник МВС відповів на питання, наскільки коректними є дії поліцейських, які під час рейдів вручають повістки до військкомату військовозобов'язаним:

"Сьогодні всі сили безпеки і оборони допомагають ЗСУ. Будь-які подібні дії робляться на прохання ЗСУ".

"Особисто я вважаю, що мобілізація – це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. В першу чергу хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні перебувають на обліку у військкоматах, але не за місцем їхнього проживання. І це питання, яке має бути вирішене найближчим часом, і в першу чергу, це має бути позиція самих громадян, які повинні стати на цей облік", – сказав Монастирський.

Загальна мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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