Є певний перелік хвороб, які дають громадянам право на відстрочку від призову в українську армію. І він визначається нормативними документами.

Мобілізація в ЗСУ: з якими хворобами напевно не призвуть в армію / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

В українському законодавстві чітко прописано ряд діагнозів, з якими людину не визнають навіть обмежено придатною до служби в лавах ЗСУ. Основні відомості містяться в наказ "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

До таких захворювань, зокрема, відносяться:

Інфекційні та паразитарні хвороби - активний туберкульоз легенів з виділенням мікобактерій і (або) при наявності розпаду легеневої тканини; Активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації; важкі форми вірусних гепатитів; хвороби, обумовлені ВІЛ;

Онкологічні захворювання - прогресуючі злоякісні пухлини, доброякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій;

Хвороби крові і кровоносної системи – швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій-анемії, порушення згортання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани; інші хвороби крові і кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки); деякі порушення із залученням імунного механізму;

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин зі значними порушеннями функцій - хвороби щитовидної залози; цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози; порушення інших ендокринних залоз; порушення обміну речовин;

Різко виражені стійкі розлади психіки і поведінки - шизофренія, деменція, розлади психіки і в результаті вживання алкоголю і наркотиків, афективні розлади, розлади особистості і поведінки, глибока і важка розумова відсталість;

Прогресуючі захворювання центральної нервової системи - гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребцевий абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго, епілепсія;

Хвороби органів зору - анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах; катаракта; глаукома; відшарування і розрив сітківки на обох очах;

Захворювання органів слуху - повна глухота на обидва вуха або глухонімота, яка має яскраво виражені вестибулярно-вегетативні порушення, що супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра;

Патології сечостатевої системи - тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний Первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркова недостатність, гідронефроз, пієлонефрит;

Захворювання системи кровообігу - серцева недостатність II-Б-III стадії; гіпертонічна хвороба III стадії; інші значні порушення кровообігу;

Хвороби дихальної системи - хронічна форма бронхіту і пневмонії, ХОЗЛ або важка форма бронхіальної астми;

Захворювання органів травлення - хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій; важкі хвороби печінки і жовчного міхура; щелепно-лицьові аномалії (за винятком вроджених), в тому числі і аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовної та жувальної функції;

Хвороби шкіри і підшкірної клітковини - дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною лихенификацией шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит;

Хвороби кісток - виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп; важка форма плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності; хвороби хребта.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.

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