В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада

В Україні продовжили дію воєнного стану та терміни мобілізації / Армия Іnform

В Україні продовжили дію воєнного стану та терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Про це заявив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав (№7664) продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року. Також Рада підтримала (№7665) затвердження Указу про "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", - написав Железняк.

Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

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