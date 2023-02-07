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В Україні продовжили на 90 днів мобілізацію та воєнний стан

7 лютого 2023, 12:22
Воєнний стан на території України та загальна військова мобілізація триватимуть ще 3 місяці – парламентарі схвалили внесені Зеленським ініціативи.

Верховна Рада, мобілізація
Верховна Рада підтримала ініціативи Зеленського щодо продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації в Україні / Колаж УНІАН

Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану та загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. Закони оголошуються через засоби масової інформації і набувають чинності з дня їх опублікування.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк, український парламент проголосував закони №8419 та №8420 про укази президента Володимира Зеленського щодо продовження термінів дії воєнного стану та загальної військової мобілізації.

На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів. Продовження мобілізації підтримали 344 парламентарів.

Депутат зазначив, що проекти на засіданні ВР представляв Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 р. №58 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"... Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 р. №59 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", - зазначено у двох документах.

Ухвалені закони негайно оголошуються через пресу і набувають чинності з дня їх опублікування.

Мобілізація в Україні

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок, мовляв, "спецоперації" проти України і розв'язав повномасштабну війну. Війська РФ напали на українську державу зі своєї території, захопленого Криму, Білорусі та окупованого Донбасу.

В Україні 25 лютого оголосили загальну військову мобілізацію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який пізніше затвердила Верховна Рада. До лав ЗСУ призивають чоловіків віком від 18 до 60 років.

Начальник Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач раніше заявив, що до української армії можуть мобілізувати обмежено придатних до служби чоловіків. Однак їх не повинні відправляти до зони бойових дій.

Дивіться відео ТСН - хто з військовозобов'язаних може отримати бронь від мобілізації

Загроза наступу Росії:

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